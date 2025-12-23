Italpress Notizie Turismo

400 doni ai figli di detenuti grazie all’iniziativa solidale di Gruppo Bluvacanze e MSC Foundation

di Italpress - 23 Dicembre 2025

MILANO (ITALPRESS) – La sostenibilità è diventata parte integrante dell’agire quotidiano del Gruppo Bluvacanze e si traduce nella capacità di assumere responsabilità nel presente per generare valore nel tempo. È questo l’impianto che guida il secondo Bilancio di Sostenibilità del Gruppo pubblicato a settembre 2025, nel quale sono stati rendicontati i progressi compiuti e i nuovi impegni assunti, con una progressiva integrazione dei principi ESG nel modello di business e nelle prospettive future, in coerenza con la strategia della capogruppo MSC Cruises. In questo contesto si inserisce l’iniziativa solidale intitolata “Festive Smiles” realizzata insieme a MSC Foundation. Già da alcuni anni, “Festive Smiles” consiste nella raccolta di giocattoli e regali destinati a bambini durante il periodo natalizio. Quest’anno il Gruppo Bluvacanze l’ha organizzata a sostegno di due associazioni attive da anni all’interno delle carceri italiane: Bambini senza Sbarre e Il Girasole. Due realtà che lavorano quotidianamente per garantire ascolto, continuità affettiva e condizioni di normalità ai bambini e ai ragazzi che vivono l’esperienza della detenzione di un genitore. Le sedi di Milano, Rosta (Torino), Roma, Napoli e Rimini del Gruppo Bluvacanze sono diventate punti di raccolta per i regali destinati ai minori seguiti dalle associazioni.

I doni sono stati raccolti grazie alla partecipazione diretta dei dipendenti, mentre l’azienda ha raddoppiato il contributo attraverso un programma di gift matching, amplificando l’impatto dell’iniziativa. “Abbiamo registrato un’adesione ampia e trasversale da parte di tutti i team – dichiara Domenico Pellegrino, Amministratore Delegato del Gruppo Bluvacanze -. Retail, Business Travel, Tour Operator e i diversi reparti coinvolti hanno partecipato con entusiasmo, dedicando tempo e un incredibile affetto. Gli alberi di Natale degli uffici si sono arricchiti di centinaia di doni: un gesto semplice e carico di significato, che riflette il senso di comunità e di responsabilità che vogliamo coltivare”. L’iniziativa conferma l’attenzione del Gruppo Bluvacanze verso progetti a forte impatto sociale, in particolare a tutela delle fragilità, e si colloca in un percorso strutturato di sostenibilità che va oltre la dimensione simbolica delle festività. In azienda, nel 2025 si sono svolte svariate iniziative, tra esse la giornata di donazione del sangue in collaborazione con Avis Milano e la sensibilizzazione dei dipendenti sulla violenza contro le donne con l’associazione Scarpetta Rossa.

– foto ufficio stampa Gruppo Bluvacanze –

(ITALPRESS).