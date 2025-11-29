Italpress Notizie Agroalimentare

A Marrakech la serata finale della Settimana della cucina italiana nel mondo

di Italpress - 29 Novembre 2025

ROMA (ITALPRESS) – Si è conclusa al ristorante italiano Sesamo del Royal Mansour di Marrakech la Settimana della Cucina Italiana nel Mondo organizzata dall’Ambasciata d’Italia in Marocco. L’appuntamento finale è stato dedicato alla cucina napoletana, anche in omaggio ai 2500 anni della città di Napoli. Alla serata hanno preso parte Massimiliano e Raffaele Alajmo, figure di riferimento della gastronomia italiana contemporanea, insieme a Franco Santasilia di Torpino, che ha proposto un approfondimento sulla cucina aristocratica napoletana, illustrandone il valore culturale e le ricette più rappresentative.

La Settimana della Cucina Italiana ha attraversato diverse città del Regno – Rabat, Casablanca, Tangeri e Marrakech – con attività formative, masterclass e incontri dedicati alla diffusione della cultura gastronomica italiana. Particolare attenzione è stata riservata al dialogo con chef e professionisti marocchini e ai temi della salute, della sostenibilità e dell’innovazione alimentare. L’Ambasciata evidenzia come l’iniziativa abbia “rafforzato il legame culturale tra Italia e Marocco, valorizzando la vicinanza mediterranea e il ruolo della cucina come strumento di relazione”.



– Foto Ambasciata Italiana in Marocco –

