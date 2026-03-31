A Milano Marco Fusinato fa vibrare un PAC in bianco e nero

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Una nuova configurazione per DESASTRES, performance-installazione

di Askanews - 31 Marzo 2026

Milano, 31 mar. (askanews) – Il PAC Padiglione d’Arte Contemporanea di Milano presenta fino al 7 giungo 2026 la prima grande monografica europea di Marco Fusinato: THE ONLY TRUE ANARCHY IS THAT OF POWER. L’esposizione, promossa dal Comune di Milano – Cultura, prodotta dal PAC e Silvana Editoriale e curata da Diego Sileo, segna il ritorno in Italia dell’artista che ha rappresentato l’Australia alla 59esima Esposizione Internazionale d’Arte della Biennale di Venezia nel 2022 con DESASTRES.

Ogni giorno, a fine giornata, Marco Fusinato si esibirà dal vivo all’interno del PAC. In un padiglione quasi completamente in bianco e nero, l’artista ripropone in una nuova configurazione DESASTRES la performance-installazione presentata per la prima volta alla Biennale di Venezia 2022 per 200 giorni consecutivi. La performance vede l’artista improvvisare blocchi di rumore e intensità dissonanti grazie a una chitarra elettrica e amplificatori di massa che innescano un flusso di immagini sincronizzate, eterogenee e sconnesse, proiettate su uno schermo di grande formato nel parterre del PAC, per l’occasione con le finestre completamente oscurate a nero. Il suono è sempre improvvisato, le immagini senza ordine provengono da un archivio costruito attraverso ricerche effettuate su diverse piattaforme online oppure dalle fotografie scattate dallo stesso Fusinato con il proprio cellulare. Solo un terzo dell’immagine è proiettata nel parterre, a volte la parte superiore, a volte quella centrale, altre quella inferiore. L’intento è creare una sorta di allucinazione: un’euforia che nasce dallo smarrimento e dalla confusione.

In parallelo alla performance, la mostra presenta una serie di dipinti serigrafici sperimentali realizzati a partire dalle immagini selezionate dalla libreria di DESASTRES. Il percorso espositivo prosegue con il progetto MASS BLACK IMPLOSION, una serie di disegni che riproducono partiture d’avanguardia preesistenti, che l’artista ha trasformato in composizioni noise. In questa serie, Fusinato spinge al limite il linguaggio della composizione musicale, selezionando partiture per poi riprodurle in scala 1:1. Da ogni nota originale viene tracciata una linea verso un punto arbitrariamente scelto sullo spartito, come proposta per una nuova composizione. L’idea e l’obiettivo alla base del lavoro è che tutte le note vengano eseguite simultaneamente, dando luogo a un momento di condensazione e a un impatto sonoro unico. Completa la mostra una selezione di pubblicazioni in vinile in formato LP da 12 pollici dell’artista, contenenti registrazioni realizzate dal vivo e in studio.

La mostra è realizzata grazie a Tod’s e con il supporto di Arsenalia.

The Horizon is a Razor è l’ultimo LP solista di Marco Fusinato, commissionato dal PAC Padiglione d’Arte Contemporanea e prodotto da Soundohm specificamente per questa esposizione.