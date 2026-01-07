Italpress Notizie Spettacoli

A Saint-Tropez l’ultimo saluto a Brigitte Bardot

di Italpress - 7 Gennaio 2026

ROMA (ITALPRESS) – Si sono svolti a Saint-Tropez i funerali di Brigitte Bardot, scomparsa il 28 dicembre 2025 all’età di 91 anni. La cerimonia si è svolta nella chiesa Notre-Dame-de-l’Assomption nel cuore della cittadina costiera. L

a famiglia ha scelto un rito sobrio, alla presenza di parenti, amici e rappresentanti della Brigitte Bardot Foundation per la protezione degli animali, l’organizzazione che l’attrice aveva fondato e sostenuto per decenni. Mentre la cerimonia religiosa è stata privata, la città ha predisposto maxischermi nel porto e nelle piazze affinché cittadini e ammiratori potessero seguire il rito e rendere omaggio all’attrice.

Ad accompagnare l’uscita delle spoglie, Chico, il cantante dei Gipsy Kings, che ha interpretato ‘Djobi Djoba’. Tra i politici presenti, Marine Le Pen, Nicolas Dupont-Aignan e la ministra per le Pari opportunità, Aurore Bergé. Al termine della cerimonia, si è tenuta una processione dietro al feretro in direzione del cimitero marino di Saint-Tropez, che si affaccia sul mare.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).