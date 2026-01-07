Italpress Notizie Spettacoli

“Acquario” è il nuovo singolo di Ultimo, fuori il 9 gennaio

di Italpress - 7 Gennaio 2026

ROMA (ITALPRESS) – Venerdì 9 gennaio arriva in radio e in digitale “ACQUARIO”, il nuovo singolo di Ultimo, sotto etichetta indipendente Ultimo Records, distribuito da Believe. L’annuncio dalle pagine social dell’artista: “Acquario, il mio nuovo singolo fuori domani a mezzanotte”. Ecco spiegato quindi l’indizio che il cantautore romano aveva voluto dare ai suoi fan che hanno acquistato Ultimo Live Stadi 2025, all’interno del quale si trovava un cartoncino lenticolare in cui si alternavano il simbolo dell’infinito e quello del segno zodiacale dell’acquario.

