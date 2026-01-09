Italpress Notizie Spettacoli

“Acquario”, esce oggi in radio e in digitale il nuovo singolo di Ultimo

di Italpress - 9 Gennaio 2026

ROMA (ITALPRESS) – Fuori oggi in radio e in digitale Acquario, il nuovo singolo di Ultimo, sotto etichetta indipendente Ultimo Records, distribuito da Believe, accompagnato dal nuovo videoclip diretto da YouNuts! Il titolo fa da eco all’indizio che il cantautore romano aveva voluto dare ai suoi fan che hanno acquistato Ultimo Live Stadi 2025, all’interno del quale si trovava un cartoncino lenticolare in cui si alternavano il simbolo dell’infinito e quello del segno zodiacale dell’acquario.

Il brano, in cui la penna del cantautore batte a tempo di un breakbeat, accende un faro su quello che si appresta ad essere l’anno più importante della carriera di Ultimo. Cresce infatti l’attesa del grande evento live Ultimo 2026 – La favola per sempre, previsto per il 4 luglio a Roma – Tor Vergata, con un sold-out di 250.000 biglietti venduti in sole 3 ore.

