Esteri

Addio a Maricarmen Abascal, il volto della battaglia per la casa in Spagna

Sfrattata dalla casa in cui aveva vissuto per oltre settant'anni, muore in ospedale Maricarmen Abascal

di Gianluca Pascutti - 7 Ottobre 2026

@ANSAfoto

La morte di Maricarmen Abascal segna una delle vicende più simboliche degli ultimi mesi in Spagna. L’87enne di Madrid era diventata il volto della protesta contro gli sfratti e dell’emergenza abitativa che continua a coinvolgere migliaia di persone. La donna è morta dopo essere stata ricoverata in ospedale nelle settimane successive allo sfratto che aveva attirato l’attenzione dell’opinione pubblica e acceso un acceso dibattito politico e sociale.

Chi era Maricarmen Abascal

Per oltre settant’anni Maricarmen Abascal aveva vissuto nello stesso appartamento nel quartiere Retiro di Madrid. Quella casa rappresentava una parte fondamentale della sua vita e della sua storia personale. Negli ultimi anni si era trovata al centro di una lunga battaglia giudiziaria legata al contratto di locazione dell’immobile. La controversia si era protratta per diverso tempo, trasformandosi progressivamente in un caso nazionale. La sua vicenda aveva raccolto il sostegno di associazioni, movimenti sociali e numerosi cittadini preoccupati per l’aumento dei prezzi degli affitti e per le difficoltà sempre maggiori nell’accesso alla casa.

Lo sfratto che ha scosso la Spagna

Il momento più drammatico è arrivato il 23 settembre, quando è stato eseguito lo sfratto dalla sua abitazione di Madrid. Le immagini dell’anziana in barella allontanata dalla casa in cui aveva vissuto per decenni hanno fatto rapidamente il giro del Paese. La situazione ha provocato indignazione e forti reazioni da parte dell’opinione pubblica. Da quel momento la vicenda di Maricarmen è diventata il simbolo della lotta per il diritto alla casa. In numerose città spagnole sono state organizzate manifestazioni e iniziative pubbliche per chiedere maggiori tutele per gli inquilini più vulnerabili.

Il ricovero e la morte

Lo sfratto ha segnato le ultime settimane di vita di Maricarmen. Dopo l’allontanamento dalla sua casa, l’87enne è rimasta ricoverata all’ospedale Gregorio Marañón di Madrid. Nel frattempo, associazioni e attivisti hanno ottenuto un accordo che le avrebbe consentito di tornare nell’appartamento dove aveva vissuto per decenni. Le sue condizioni, però, non hanno mostrato miglioramenti significativi. La notizia della morte ha scatenato nuove proteste e ha riportato al centro dell’attenzione la crisi della casa in Spagna

Una storia destinata a lasciare il segno

La vicenda di Maricarmen Abascal è andata ben oltre il singolo caso personale. Per molti cittadini è diventata il simbolo delle difficoltà vissute da chi fatica a sostenere l’aumento dei canoni di locazione nelle grandi città. La sua storia ha alimentato un confronto acceso sul futuro delle politiche abitative e sulle misure necessarie per proteggere anziani, pensionati e famiglie economicamente fragili. Con la sua morte si chiude una battaglia personale durata anni, ma resta aperta la discussione sul diritto alla casa, uno dei temi più sensibili della Spagna e non solo.

LEGGI TUTTE LE NEWS DI ESTERI