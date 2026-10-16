Tecnologia

AI, Bontempi (Nomisma): “Formazione fondamentale per imparare come si fa innovazione”

di Redazione - 16 Ottobre 2026

(LaPresse) “Il grosso delle imprese usa l’intelligenza artificiale (il 48%) la usa fondamentalmente per scopi individuali, quindi non l’ha ancora interiorizzata per efficientare e normalizzare e rendere meno costosi i propri processi industriali. C’è purtroppo un 20% che non è ancora digitalizzata. Il resto delle imprese, la differenza, sostanzialmente sono partite, tendenzialmente tra 1 e 2 anni fa e stanno interiorizzando l’intelligenza artificiale anche all’interno dei processi e in piccolissima parte all’interno del cosiddetto modello di business, ovvero all’interno dell’evoluzione, dell’innovazione dei prodotti di servizi che vogliono erogare”. Così Andrea Bontempi, direttore generale di Nomisma.