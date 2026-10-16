Tecnologia

AI, Fitto: “Regolazione deve guardare ai rischi, non frenare lo sviluppo”

di Redazione - 16 Ottobre 2026

(LaPresse) – “Dobbiamo essere attenti sul tema dei rischi: la regolazione non può essere una regolazione che guarda allo sviluppo della tecnologia, ma invece deve guardare ai rischi connessi a questo. Soprattutto anche le politiche di interventodevono essere in grado di poter sviluppare meglio questo ambito con un processo di cambiamento delle politiche collegate al tema delle competenze e anche alla capacità di poter uscire da una logica che spesso in passato è stata verticale, settoriale, comprendendo quanto questo tema debba essere orizzontale, per sviluppare anche il grosso potenziale in termini di competitività dell’Europa, consentendo all’Europa di essere in grado di competere con le altre realtà che nel mondo sono sicuramente molto attrezzate”.

Lo ha detto Raffaele Fitto, vicepresidente esecutivo della Commissione europea e commissario europeo per la politica regionale e di coesione, a margine della presentazione della ricerca AI.DEA – L’adozione dell’Intelligenza Artificiale nelle PMI italiane, realizzata da Nomisma con il sostegno di UniCredit e presentata oggi alla prima edizione di AI.DEA – Forum di Varignana a Castel San Pietro Terme (Bologna). “Lo studio di Nomisma – ha commentato poi – ci consegna alcune riflessioni molto importanti a livello nazionale, ma anche a livello europeo. Ci sono due disparità importanti che sono state evidenziate nello studio, la prima tra le grandi imprese che hanno investito molto in questa direzione e le piccole e medie imprese che invece hanno investito molto meno e in un paese come l’Italia, ma anche in Europa, dove la struttura portante dell’economia è quella delle piccole e medie imprese.

Evidentemente questo è un primo tema sul quale lavorare e il secondo elemento di riflessione è quello delle competenze. È un tema molto importante. Io ne ho aggiunto un terzo, quello delle disparità territoriali, di quanto questo tema possa essere anche aiutato da un uso dell’intelligenza artificiale e di un adeguamento per l’ambito per l’ambito delle piccole e medie imprese”.