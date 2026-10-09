Salute

Al Foro Italico la prevenzione fa il pieno di pubblico e vip

di Andrea Iannuzzi - 9 Ottobre 2026

Con oltre 200mila visitatori e 70mila tra screening, visite e consulenze gratuite si chiude al Foro Italico la XVI edizione di Tennis & Friends – Salute e Sport, realizzata in collaborazione con il Ministero per lo Sport e i Giovani, ASL Roma 1 e Salute Lazio, Policlinico Universitario Agostino Gemelli, FITP e la rete di strutture sanitarie, società scientifiche e associazioni coinvolte.

L’edizione dei record

Un’edizione da record, con grande affluenza anche nella giornata di ieri, quando, in occasione della prima Notte Bianca della Prevenzione, il Villaggio della Salute è rimasto aperto fino a tarda sera.

La prevenzione è uscita inoltre dai confini del Foro Italico grazie a “Salute a bordo”, il progetto realizzato con ATAC che ha trasformato un autobus di linea in uno studio medico itinerante, con personale sanitario a bordo, per raggiungere la Cittadella della Carità di Santa Giacinta, dove la Caritas diocesana accoglie oltre 100 persone senza fissa dimora.

La soddisfazione per la riuscita della manifestazione

«Chiudiamo questa XVI edizione con grande soddisfazione. La manifestazione ha dimostrato ancora una volta quanto sia forte la domanda di prevenzione quando viene portata vicino alle persone, in modo gratuito e accessibile, e quanto sia importante la collaborazione tra pubblico e privato. Quest’anno abbiamo ampliato modalità e luoghi della prevenzione: dalla prima Notte Bianca al progetto Salute a bordo, fino al Villaggio Amatrice, dedicato al decennale del sisma, e alle attività di Salute Donna. Abbiamo inoltre continuato a investire sui giovani, partendo dalle scuole, perché la cultura della salute va costruita fin dall’età scolastica.», ha dichiarato il Prof. Giorgio Meneschincheri, fondatore e presidente di Tennis & Friends.

I nomi illustri

Alla cerimonia di apertura hanno partecipato, tra gli altri, il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri, il Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, il Presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, il Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, il Ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, il Ministro degli Esteri Antonio Tajani, il Presidente del CONI Luciano Buonfiglio e rappresentanti delle istituzioni sanitarie e locali. A benedire il Villaggio è stato S.E. Mons. Claudio Giuliodori.

Numerosi anche gli ambassador e i volti dello spettacolo, tra cui Veronica Maya, Mara Venier, Ornella Muti (che vediamo nella foto assieme a Riccardo Sparacciari “Il + Bello d’Italia 2026”), Max Giusti, Paolo Bonolis, Francesca Fagnani, Alberto Matano, Edoardo Leo, Andrea Delogu, Vittorio Brumotti e Luca Barbarossa.

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