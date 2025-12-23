Italpress Notizie Spettacoli

Al Teatro dell’Opera di Roma l’ottava edizione dell’”Oscar della Lirica”

di Italpress - 23 Dicembre 2025

ROMA (ITALPRESS) – Il Teatro dell’Opera di Roma ha accolto l’ottava edizione degli Opera Star – International Opera Awards, prestigioso riconoscimento italiano dedicato ai protagonisti della lirica internazionale, noto al grande pubblico come l’”Oscar della lirica”. Una serata di gala che ha celebrato il grande canto, la musica e le arti del teatro musicale, riportando Roma al centro della scena lirica mondiale. Fortemente voluta dalla Confederazione Italiana Associazioni e Fondazioni per la Musica Lirica e Sinfonica APS, presieduta da Daniela Traldi, e ideata da Alfredo Troisi, la manifestazione ha segnato una nuova e significativa tappa nel percorso di valorizzazione dell’opera come patrimonio culturale universale. Dalla sua presentazione in anteprima all’Arena di Verona il 31 agosto 2010, sotto l’alto patrocinio del Presidente della Repubblica, il premio ha attraversato i palcoscenici più prestigiosi: dal Gran Teatro Giacomo Puccini di Torre del Lago al Teatro Comunale di Bologna, dall’Anfiteatro di Katara in Qatar al Teatro Ristori di Verona, fino al Teatro dell’Opera di Hai Nan, in Cina. La direzione artistica è stata affidata a Franco Moretti, mentre la conduzione della serata è stata di Beppe Convertini.

La serata si è aperta con un video celebrativo che ha ripercorso i momenti più significativi delle precedenti edizioni degli Opera Star, seguito dall’ingresso dell’Orchestra Sinfonica degli Opera Star – International Opera Awards, diretta dal maestro Jacopo Sipari di Pescasseroli, vincitore del Premio Speciale Golden Opera “New Generation” per la direzione d’orchestra. Il programma musicale ha attraversato alcune delle pagine più amate del repertorio operistico, alternando esecuzioni orchestrali, grandi arie e momenti di premiazione. L’omaggio a Giacomo Puccini, nato il 22 dicembre 1858, nel giorno del suo compleanno, ha rappresentato uno dei fili conduttori della serata, che infatti si è avviata con la toccante esibizione di Afag Abbassova, artista azerbaigiana, premiata con uno Special Award da Carlo Eleuteri e dalla presidente della Camera di Commercio Italo-Azerbaigiana, Manuela Traldi. Il Premio Opera Star – International Opera Award come Miglior Soprano (VIII edizione) è stato assegnato a Saioa Hernandez, che ha emozionato il pubblico con una intensa interpretazione de “La mamma morta” dall’Andrea Chénier di Umberto Giordano.

Tra i premiati e protagonisti musicali della serata: Amartuvshin Enkhbat, Miglior Baritono, applauditissimo in “Cortigiani, vil razza dannata” da Rigoletto; Giacomo Prestia, Miglior Basso, autorevole interprete di “Ella giammai m’amò” da Don Carlo; Maria Agresta, già Miglior Soprano (IV edizione), tornata sul palco con l’”Ave Maria” dall’Otello; Amarilli Nizza, insignita del Premio Speciale Golden Opera alla Carriera, che ha regalato un momento di grande intensità con “Vissi d’arte” da Tosca. Particolarmente apprezzate anche le esibizioni degli Special Award: Alessandra Di Giorgio e Ivana Hoxha, mentre il pubblico ha accolto con entusiasmo la partecipazione straordinaria del tenore Amadi Lagha, interprete di una memorabile espressione della pura magia pucciniana con “Nessun dorma” da Turandot. Ampio spazio è stato riservato alle arti del teatro musicale. Il Premio Opera Star come Miglior Costumista è stato conferito a Ursula Patzak, mentre il Premio Miglior Scenografo è andato al maestro Dante Ferretti, tre volte Premio Oscar, omaggiato per il suo contributo determinante all’immaginario visivo del teatro e del cinema internazionale. Nel segno del futuro e della formazione, sono stati assegnati riconoscimenti speciali a FABBRICA – Young Artist Program del Teatro dell’Opera di Roma, a Frequenze & Armonici APS per Opera Lab Edu, e a RAI Cultura, con Francesca Nesler, premiata per il ruolo fondamentale nella divulgazione della lirica.

Realizzata con il contributo della Regione Lazio – Grandi Eventi 2025, in collaborazione con la Fondazione Verona per l’Anfiteatro Arena, e con il sostegno di prestigiosi partner istituzionali e privati, l’Ottava Edizione degli Opera Star – International Opera Awards ha confermato il valore dell’opera lirica come linguaggio universale capace di unire tradizione, contemporaneità e nuove generazioni. Molti i volti istituzionali presenti in sala, tra cui l’Assessore alla cultura della Regione Lazio Simona Baldassarre, che ha anche conferito più di un premio, così come il Presidente della Commissione Cultura, Scienza e Istruzione della Camera dei Deputati Federico Mollicone, che ha consegnato il riconoscimento al Maestro Dante Ferretti. Tra gli oltre mille spettatori, numerosi esponenti del mondo della diplomazia, della cultura, dell’arte e dei media, tra i quali citiamo S.A.R. Carlo di Borbone, Don Paolo Costantino Borghese, Principe di Nettuno, il Marchese Ignazio e Sylvia Carrassi del Villar, che hanno premiato alcuni vincitori per Banca Patrimoni Sella, sponsor dell’evento, la Marchesa Leontina Pallavicino, Flaminia e Marco Elser, il Marchese Giuseppe Ferrajoli, P.pe Guglielmo Giovanelli Marconi, il Ministro Tria e consorte, il Sovrintendente del Teatro La Fenice di Venezia Nicola Colabianchi, la regista Adriana Chiesa, l’Ambasciatore Maurizio Zanini e consorte, Leonardo e Aura Caltagirone.

– foto Opera Star – International Opera Awards –

