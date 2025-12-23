Italpress Notizie Motori

Al via da Torino nuova campagna Stellantis “Different Drives, One Destination”

di Italpress - 23 Dicembre 2025

TORINO (ITALPRESS) – Parte da Torino la campagna globale di employer branding di Stellantis, “Different Drives, One Destination”. Ideata per mettere in luce le opportunità di lavoro e un autentico senso di appartenenza, la campagna rende omaggio alle persone che ogni giorno fanno avanzare Stellantis.

Come Claudia, Cristina, Denise, Jessica, Virginia, Jiaqi, Fabio, Giuseppe, Ivan, Vinay, protagonisti delle prime riprese nello storico complesso di Mirafiori. La campagna condividerà le loro passioni e i loro percorsi attraverso una serie di video e contenuti visivi che saranno pubblicati nei prossimi mesi.

“In Stellantis, le nostre persone sono la scintilla dietro ogni progresso” ha dichiarato Emanuele Cappellano, Chief Operating Officer Enlarged Europe di Stellantis ‘La campagna “Different Drives, One Destination’ celebra i percorsi e le motivazioni uniche dei nostri team in tutto il mondo, sottolineando al contempo l’ambizione condivisa che ci unisce”.

Sono numerosi i dipartimenti coinvolti: dal centro stile alla fabbrica dove nasce la 500 ibrida, passando per Sustainera, il polo dedicato all’economia circolare, fino ai team di ingegneria e marketing, a testimonianza della ricchezza e della diversità delle competenze che guidano il nostro futuro.

I colleghi e le colleghe di Stellantis – presentati nel video di lancio – ci racconteranno chi sono, cosa fanno, come contribuiscono allo sviluppo dei nostri marchi e dei nostri modelli e cosa amano di più del loro lavoro.

“Different Drives, One Destination” unisce, infatti, l’eredità dei marchi iconici di Stellantis alla passione e al talento delle persone, creando slancio per superare i confini e ridefinire l’innovazione nell’industria automobilistica. Dopo Torino, la campagna si sposterà in Francia, dove le riprese hanno già coinvolto diversi colleghi e colleghe dello stabilimento di Poissy. Nel nuovo anno, la produzione continuerà, ampliando ulteriormente la portata internazionale della campagna. La campagna sarà online sui canali social di Stellantis – LinkedIn, Instagram e Glassdoor – e si evolverà nel tempo, rafforzando un employer brand unificato a livello globale.

foto: ufficio stampa Stellantis

(ITALPRESS).