Al via il nuovo spot per la campagna nazionale sulla vaccinazione antinfluenzale, Carlo Conti testimonial

di Italpress - 3 Dicembre 2025

ROMA (ITALPRESS) – Al via sulle reti Rai il nuovo spot istituzionale nell’ambito della campagna nazionale sulla vaccinazione antinfluenzale 2025-2026, realizzato dal Ministero della Salute con il Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio e la RAI. La campagna, che vede Carlo Conti testimonial, è stata presentata questa mattina alla presenza del ministro della Salute, Orazio Schillaci; del testimonial dello spot, Carlo Conti; del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega all’informazione e all’editoria, Alberto Barachini; del Direttore della Direzione Comunicazione della RAI, Fabrizio Casinelli; e del Capo del Dipartimento della Prevenzione, Maria Rosaria Campitiello.

La campagna è molto importante perché la vaccinazione è” fondamentale “soprattutto per i fragili e per le persone anziane”. Sulla copertura “siamo già in linea con i dati dello scorso anno, ma non ci possiamo accontentare e dobbiamo aumentare. Spero che questa campagna ci aiuti a far arrivare più in profondità e a più persone il messaggio dell’importanza del vaccino”. Afferma il ministro della Salute, Orazio Schillaci. “Ringrazio Carlo Conti e la Rai per il contributo che ci hanno dato, ogni volta che abbiamo chiesto una mano a Conti è sempre stato disponibile”, aggiunge.

Il Sottosegretario Barachini ricorda come “una campagna sul vaccino antinfluenzale e’ particolarmente importante e delicata. Bisogna raggiungere le persone nei luoghi dove si informano con senso di responsabilità, dare l’opportunità alla popolazione di sfruttare un’occasione, come quella della vaccinazione, e mandare un messaggio diretto e chiaro. Confermiamo quello che è l’impegno del governo e del nostro dipartimento per dare un tono di voce unico. La campagna del 2024 sul vaccino ha raggiunto quasi 8 milioni di italiani, crediamo che sia un messaggio fondamentale per la salute, la prevenzione e per il futuro del nostro Paese”, aggiunge.

“Ho sentito dire che quelli che hanno superato i 60 anni è bene che facciano il vaccino e, avendo superato da poco questa età, mi sono sentito ‘leggermente’ coinvolto – scherza Carlo Conti -. Credo che sia una cosa estremamente importante e se la mia faccia, la mia popolarità può essere utile a qualche mio coetaneo sono felice di aver contribuito con questo spot. Ho fatto il vaccino e non ho avuto problemi”.

