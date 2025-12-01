Italpress Notizie Spettacoli

Al via la 18esima edizione del Festival del Cinema Italiano di Madrid

di Italpress - 1 Dicembre 2025

MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) – Al via il Festival del cinema italiano a Madrid. Fino al 7 dicembre la capitale spagnola sarà inondata di proiezioni, incontri, celebrazioni e tanto altro appartenente al cinema italiano. Ogni proiezione sarà arricchita dalla presenza di un talento – regista, attore o autore – che ne racconterà la genesi e il percorso creativo. “Il Festival, giunto alla sua maggiore età, assume dunque questa missione: non soltanto luogo di proiezione, ma spazio di riflessione; non soltanto calendario di appuntamenti, ma piattaforma di dialogo culturale; non soltanto vetrina del nostro cinema, ma voce che porta l’Italia nel cuore di Madrid, e da Madrid la fa risuonare in Europa e nel mondo“, sottolinea Giulio Base, direttore artistico della manifestazione. “La diciottesima edizione sarà un successo di qualità artistica e partecipazione del pubblico. Prosegue il nostro impegno verso una diplomazia della crescita con l’invito a produzioni e Film Commission italiane che rafforzerà la possibilità di accordi con i partner spagnoli, offrendo maggiori opportunità per il mercato cinematografico italiano”, commenta il ministro degli Esteri Antonio Tajani.