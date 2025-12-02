Italpress Notizie Spettacoli

Al via le riprese di “The nameless ballad”, il nuovo film di Federico Zampaglione

di Italpress - 2 Dicembre 2025

ROMA (ITALPRESS) – Sono iniziate a Fara in Sabina, a Villa Pacieri, le riprese di “The nameless ballad”, il nuovo film di Federico Zampaglione. Dopo il successo di “The Well”, il regista romano torna dietro la macchina da presa per raccontare una storia spaventosa, intrisa di mistero e ambientata in un contesto che conosce profondamente: il mondo della musica. Jamie Ward (la serie tv His dark materials – Queste oscure materie) interpreta Sam Gallo, un giovane musicista di successo dalla personalità fragile e introversa. Schiacciato dalla pressione di creare nuovi brani e tormentato da dipendenze che non riesce a superare, Sam si rifugia in una villa isolata per ritrovare l’ispirazione. Le sue vulnerabilità lo rendono una preda perfetta per le oscure presenze che abitano la casa: entità che si nutrono della sua angoscia e delle sue paure più profonde, trascinandolo in un labirinto di visioni, tormento e autodistruzione.

A essere coinvolta nella spirale di orrore è anche Tania, la sua compagna, interpretata da Alana Boden (il cineVgame Uncharted con Tom Holland). Scritto da Zampaglione stesso insieme a Barbara Baraldi, autrice di romanzi dark e curatrice editoriale di Dylan Dog, il film conduce lo spettatore lungo il confine sottile tra immaginazione e incubo. Completano il cast Giglia Marra (Morrison), Fabrizio Ferracane (Il traditore), Seumas Sargent (la mini-serie tv The signal), Reed Stokes (la serie tv I leoni di Sicilia), Vincenzo De Michele (serie tv Le indagini di Lolita Lobosco) e i giovanissimi esordienti Mia Desando, e Sergio Ceglie. Altri interpreti verranno annunciati prossimamente, per la gioia degli appassionati del genere. “Pur affondando nel soprannaturale, questo è probabilmente il mio film più personale, perché è ispirato al mio lavoro di musicista e cantante. Con The nameless ballad ho portato la storia su un piano immaginifico e audace, dove, nelle ombre del mondo musicale, ogni nota risveglia un fantasma e alcune melodie reclamano sangue prima di svanire”, commenta Zampaglione.

– foto Irene Sciolti –

(ITALPRESS).