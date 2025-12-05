Italpress Notizie Motori

Al via le vendite della nuova Mercedes-Benz CLA Shooting Brake elettrica

di Italpress - 5 Dicembre 2025

ROMA (ITALPRESS) – La nuova CLA Shooting Brake è la prima Mercedes-Benz elettrica disponibile in versione station wagon. Unisce l’eleganza, la sportività e l’intelligenza della CLA a un’ampia capacità di carico e a una spiccata versatilità degli interni. Con prezzi a partire da 58.068 euro per la CLA 250+ e da 63.668 euro per la CLA 350 4Matic, e grazie alle quattro versioni di allestimento disponibili, la nuova Shooting Brake offre versatilità non solo nell’utilizzo quotidiano, ma anche nella scelta al momento dell’acquisto.

La nuova gamma si articola in quattro allestimenti, pensati per soddisfare esigenze e stili differenti: Advanced, Advanced Plus, Premium e Premium Plus. Ogni versione offre un livello differente di comfort, tecnologia e dotazioni, permettendo a ciascun cliente di configurare la propria CLA Shooting Brake in modo davvero personale.

Foto: ufficio stampa Mercedes-Benz Italia

