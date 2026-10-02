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Alfa Romeo al Salone Nautico Internazionale a Genova

di Italpress - 2 Ottobre 2026

ROMA (ITALPRESS) – Il Salone Nautico Internazionale 2026, in programma dall’1 al 6 ottobre a Genova, vede Alfa Romeo in qualità di Official Car del prestigioso evento. Tra i primi tre Saloni nautici del ranking mondiale per rilevanza industriale e posizionamento internazionale, la manifestazione torna negli spazi del Waterfront di Levante, progettato da Renzo Piano, con sei giornate dedicate alle nuove frontiere della nautica e alla passione per il mare. La partnership tra Alfa Romeo e il Salone Nautico Internazionale parla il linguaggio dell’italianità, intesa come vocazione alla qualità progettuale, cura del dettaglio e ricerca delle prestazioni che, da generazioni, accomunano i costruttori d’auto e i cantieri navali del nostro Paese. Per tutta la durata dell’evento, la gamma Alfa Romeo è presente sia come flotta ufficiale, con un esclusivo servizio di cortesia, sia attraverso esposizioni statiche che vedono protagonista la nuova Edizione Luna Rossa, declinata sui modelli Junior, Tonale, Giulia e Stelvio. Un progetto che segna un ulteriore sviluppo della collaborazione tra due icone italiane unite dalla stessa visione: innovare senza sosta, eccellere nello sport e spingersi costantemente oltre i propri limiti. Grande curiosità desterà di certo la spettacolare Giulia Quadrifoglio Luna Rossa, la serie speciale prodotta in soli dieci esemplari, già tutti venduti, caratterizzata da specifici interventi tecnici e da un kit in carbonio che ne esalta l’efficienza aerodinamica. A fare da cornice allo schieramento, l’imponente motorhome Alfa Romeo, protagonista del tour itinerante “Road to Napoli 2027”, che attraversa l’Italia e l’Europa seguendo le località delle regate preliminari della Louis Vuitton 38ª Americàs Cup, fino all’approdo nel Golfo di Napoli per l’evento velico più famoso al mondo. Ad ogni tappa, il pubblico può scoprire le novità del Biscione e vivere un’immersione nel suo universo, tra sport, stile e identità italiana.

Tra i momenti clou della manifestazione figura la cerimonia di premiazione del Design Innovation Award, organizzata da Confindustria Nautica e in programma questa sera, alla quale parteciperà Santo Ficili, CEO di Alfa Romeo e Maserati, chiamato a consegnare il Premio alla Carriera. Un riconoscimento dal particolare valore simbolico, che celebra non soltanto i traguardi raggiunti, ma anche l’impronta lasciata nel tempo nel settore nautico italiano e sulle persone che ne hanno condiviso il percorso. Un’occasione che mette in luce l’affinità tra Alfa Romeo e il mondo della nautica, entrambi espressione di una cultura in cui competenza, performance e cura progettuale trasformano la tecnologia in passione ed emozione. Il Salone offre inoltre l’occasione per rafforzare il dialogo di Alfa Romeo con alcune prestigiose realtà vicine al Marchio, attraverso un ciclo di incontri che vedrà protagonista Eugenio Franzetti, Head of Global Marketing Alfa Romeo. Ad aprire il programma è l’avvincente talk con il team di Luna Rossa, cui seguiranno il 3 ottobre l’incontro con Eberhard & Co. e il 4 ottobre quello con Anantara Hotels & Resorts. Tre appuntamenti con partner attivi in ambiti differenti, accomunati dalla capacità di coniugare tradizione e innovazione e di tradurre la propria identità in esperienze distintive.

– Foto ufficio stampa Stellantis –

(ITALPRESS).