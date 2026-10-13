Attualità

L’Alfa Romeo Cuorerosso incanta Parigi

Debutto mondiale per la coupé che ridefinisce le prestazioni e lo stile italiano nella nuova era dell'auto.

di Gianluca Pascutti - 13 Ottobre 2026

@ANSAfoto

Il Salone dell’Auto di Parigi spalanca le porte a una novità destinata a fare la storia. La nuova Alfa Romeo Cuorerosso fa il suo debutto ufficiale davanti al pubblico internazionale. Questa straordinaria concept car traccia la rotta per le vetture del domani. Le sue linee accattivanti definiscono la prossima era del marchio sportivo.

Un design mozzafiato tra aerodinamica e tradizione

Il profilo da gran turismo due più due affascina subito per le sue proporzioni slanciate. La carrozzeria propone un assetto ribassato e una silhouette estremamente elegante. Ogni singolo dettaglio esterno serve a migliorare la gestione dei flussi d’aria. Il frontale mette in mostra un’inedita interpretazione del celebre scudetto centrale. I gruppi ottici anteriori integrano intelligenti prese d’aria attive. Il fianco pulito conduce verso le particolari portiere ad apertura controvento. La parte posteriore si distingue invece per la grintosa coda tronca. Questa scelta stilistica richiama i grandi successi delle auto da corsa del passato.

Interni tecnologici pensati per chi ama guidare

L’abitacolo mette al centro l’emozione al volante e la massima ergonomia. L’ambiente interno rifiuta l’uso eccessivo di grandi schermi digitali ingombranti. La plancia offre comandi a scomparsa che compaiono soltanto al tatto. Il guidatore consulta le informazioni attraverso un moderno quadro strumenti a cannocchiale. Questo display digitale modifica la sua forma in base alla modalità di guida selezionata. L’auto adotta inoltre un avanzato sistema di sterzo elettronico. La cura per i rivestimenti interni garantisce un livello di raffinatezza davvero superiore.

Architettura flessibile e motori ad alte prestazioni

La struttura meccanica della vettura nasce per ospitare diverse tipologie di propulsione. La piattaforma modulare supporta sia la trazione posteriore sia la trazione integrale. Il prototipo mostra la coesistenza tra motorizzazioni 100% elettriche e soluzioni ad alte prestazioni. Tra le opzioni spicca un grintoso motore V6 ibrido di nuova concezione. L’impianto frenante utilizza potenti dischi in carboceramica per staccate decise. L’assetto si avvale di sospensioni pneumatiche attive per una tenuta di strada impeccabile. Questa vettura rappresenta la base per i prossimi modelli di serie.

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