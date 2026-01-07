Italpress Notizie Motori

Alpine al completo al Salone dell’Auto di Bruxelles 2026

di Italpress - 7 Gennaio 2026

ROMA (ITALPRESS) – Alpine, marca francese di auto sportive alto di gamma, conferma la sua presenza alla 102esima edizione del Salone dell’Auto di Bruxelles. Presente per la prima volta con la sua gamma completa, Alpine svela un nuovo capitolo della sua storia: una visione audace e fiduciosa della sportività, proiettata nel futuro pur rimanendo fedele alla sua tradizione di prestazioni ed emozioni.

Al centro dello stand, Alpine presenterà il suo Dream Garage, guidato dalla nuovissima Alpine A390, la prima sport fastback della marca, che si aggiunge ad Alpine A290 e ad Alpine A110 GTS. Lo stand ospiterà anche una “Passion Zone” che presenterà i concept e le attività sportive di Alpine.

Protagonista dello stand Alpine, Alpine A390 incarna la visione più avanzata della marca in termini di prestazioni elettriche. Questa sport fastback 100% elettrica segna un importante passo avanti nella trasformazione di Alpine e associa prestazioni di alto livello, tecnologia all’avanguardia e versatilità nell’uso quotidiano. Prodotta in Francia nello storico stabilimento Alpine di Dieppe, Alpine A390 è un modello chiave nell’ampliamento della gamma: tutta l’anima di un’Alpine in una sport fastback. Il modello viene lanciato in un momento chiave per Alpine, che si sta espandendo a livello internazionale e in nuovi segmenti.

Oltre al suo carattere sportivo, Alpine A390 offre uno spazio interno generoso per cinque occupanti e un ampio bagagliaio, offrendo così un equilibrio tra prestazioni e modularità quotidiana.

Alpine A390 è costruita attorno a una sofisticata architettura elettrica a tre motori, di cui uno anteriore e due motori posteriori indipendenti, che assicurano una trazione integrale completamente elettronica. A390 è inoltre dotata dell’AATV (Alpine Active Torque Vectoring), che genera una distribuzione precisa della coppia tra le ruote posteriori in tempo reale.

Questa tecnologia migliora la trazione, l’agilità e la stabilità, offrendo una guidabilità precisa e coinvolgente e aumentando la sicurezza e la fiducia del conducente. Accanto ad Alpine A390, la marca presenta: Alpine A290, primo modello elettrico di serie e hot hatch sportiva della marca, apprezzata per la sua agilità, il suo design e il suo carattere divertente. Dalla sua presentazione nel 2024, l’auto ha ricevuto numerosi premi e inizierà il suo primo anno completo di produzione e consegne nei principali mercati europei e nel Regno Unito. Alpine A110 GTS, un’interpretazione più versatile dell’iconica berlinetta, che abbina prestazioni elevate e maggiore comfort. Sono rimasti solo pochi esemplari della versione attuale, le cui ordinazioni termineranno a marzo 2026.

Lo stand Alpine comprende anche una “Passion Zone”, che metterà in risalto il patrimonio agonistico e le ambizioni future della marca. Alpine Alpenglow Concept – Un manifesto della visione di Alpine per il futuro, che esplora le prestazioni sostenibili con le tecnologie a idrogeno. Alpine A424 – La vettura che partecipa al Campionato mondiale di endurance e che illustra il ritorno di Alpine a questo tipo di gare nel 2026. Formula 1 – La monoposto di Formula 1, che testimonia l’impegno di Alpine in Formula 1 come laboratorio di innovazione e apice dell’automobilismo sportivo.

Il Campionato del Mondo FIA di Formula 1 2026 inizierà tra poche settimane e la nuova Formula 1 Alpine A526 sarà svelata per l’occasione il 23 gennaio alle 12:30 CET. Moto Yamaha – Progettata dal team di design di Alpine, la livrea “70 anni” sfoggia un design emblematico e iconico, ispirato a quello della A424 e ai colori della Francia, che richiama il patrimonio della marca e sottolinea la partnership con il team Prima Pramac Yamaha MotoGP.

foto: ufficio stampa Renault Group Italia

(ITALPRESS).