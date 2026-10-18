Cultura & Spettacolo

Come cambia l’amore… Anche sullo schermo

Da Julia Roberts a Bridgerton: è cambiato il modo di raccontare l’amore o siamo cambiati noi telespettatori?

di Alice Agostini - 18 Ottobre 2026

C’è stato un tempo in cui potevamo guardare Julia Roberts cercare disperatamente di impedire il matrimonio del suo migliore amico, Ryan Gosling scrivere una lettera al giorno per un anno alla donna che amava o Cameron Diaz partire per una vacanza dall’altra parte del mondo e incontrare, casualmente, Jude Law.

Storie diverse, epoche diverse, ma tutte con qualcosa in comune: un’idea dell’amore grande, complicata, spesso improbabile e proprio per questo capace di farci sognare.

Ma riguardandole oggi, ci fanno ancora lo stesso effetto?

The American Comedy since 1997

Nel 1997 esce “Il matrimonio del mio migliore amico”. Julianne, interpretata da Julia Roberts, scopre di essere innamorata del suo migliore amico proprio quando lui sta per sposare un’altra donna e decide di fare praticamente di tutto per impedirglielo. Il film diventa uno dei grandi successi della commedia romantica di quegli anni.

Qualche anno dopo, nel 2004, arriva “Le pagine della nostra vita”. Noah e Allie si innamorano, vengono separati e lui decide di scriverle una lettera al giorno per un anno. Trecentosessantacinque lettere senza ricevere una risposta. Oggi probabilmente dopo il terzo messaggio senza visualizzato inizieremmo a parlare di ghosting, ma allora quello era semplicemente il grande amore.

Nel 2006 “L’amore non va in vacanza” ci racconta invece di due donne deluse sentimentalmente che decidono di scambiarsi casa durante le vacanze di Natale. Amanda, interpretata da Cameron Diaz, vola da Los Angeles in un piccolo paese inglese e lì incontra Graham, Jude Law. Inutile dire che si innamorano.

E forse era proprio questo il bello: sapere quasi perfettamente come sarebbe andata a finire e volerlo vedere comunque.

L’amore sullo schermo italiano

Anche in Italia abbiamo avuto il nostro modo di raccontare l’amore. Nel 2008 esce “Scusa ma ti chiamo amore”, tratto dal romanzo di Federico Moccia. Alex ha quasi 37 anni, Niki 17. Si incontrano casualmente e si innamorano nonostante i vent’anni di differenza.

All’epoca quella storia veniva raccontata come un amore capace di superare anche una differenza d’età enorme. Oggi probabilmente la prima cosa che noteremmo sarebbe un’altra: lei è ancora una liceale e lui è un uomo adulto.

Il film è sempre lo stesso. Siamo noi a guardarlo con occhi diversi.

Red flag, ghosting e super toxic: non un film d’amore, ma quello che ci siamo fatti

Negli ultimi anni parole come red flag, toxic relationship, love bombing, ghosting, malesseri…sono entrate nel nostro linguaggio quotidiano. Abbiamo imparato a riconoscere comportamenti che una volta, almeno sullo schermo, potevano essere facilmente confusi con gesti di grande romanticismo.

Insistere non significa necessariamente amare. Essere gelosi non significa essere innamorati. Soffrire non rende automaticamente un amore più importante.

Forse siamo diventati semplicemente più consapevoli. Eppure, non abbiamo affatto smesso di cercare grandi storie d’amore.

Piangendo con Lady Gaga, sognando con i Bridgerton

Nel 2018 “A Star Is Born” porta sullo schermo l’amore tormentato tra Ally e Jackson Maine, interpretati da Lady Gaga e Bradley Cooper. Non c’è il classico lieto fine e sicuramente non è una commedia romantica, ma c’è ancora quell’idea di un amore enorme, capace di coinvolgerci proprio perché imperfetto e doloroso.

Poi arriva “Bridgerton”, la serie Netflix ambientata nell’Inghilterra dell’Ottocento che racconta gli amori e gli intrighi dell’alta società londinese. Tra matrimoni combinati, passioni proibite e rigide convenzioni sociali, i protagonisti vivono storie d’amore fatte di balli, lettere, sguardi e lunghi corteggiamenti.

Eppure, nel pieno dell’epoca delle dating app, dei messaggi istantanei e delle conoscenze nate sui social, milioni di spettatori si appassionano proprio a un mondo in cui l’amore richiede tempo, le parole si misurano e persino uno sguardo può diventare una dichiarazione.

I dati non mentono

A confermare il successo della serie sono anche i numeri: secondo i dati diffusi da Netflix, la terza stagione ha raggiunto 92 milioni di visualizzazioni in meno di due mesi nel 2024. Un risultato che racconta quanto le storie d’amore di un’altra epoca continuino ad affascinare il pubblico contemporaneo.

Ed è forse proprio questo il paradosso più interessante.

Oggi possiamo conoscere qualcuno senza nemmeno uscire di casa. Possiamo scrivergli immediatamente, sapere dove si trova, cosa gli piace, chi frequenta e probabilmente vedere anche cosa ha mangiato a cena. Eppure, continuiamo ad appassionarci a storie in cui per sfiorare la mano della persona desiderata bisogna aspettare il primo ballo della stagione.

Forse non è cambiato soltanto il modo in cui cinema e serie raccontano l’amore. Probabilmente anche noi telespettatori siamo cambiati e, mentre impariamo a riconoscere tutto ciò che l’amore non dovrebbe essere, continuiamo comunque ad accendere uno schermo per ricordarci come vorremmo che fosse.

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