Ancona scelta come Capitale italiana della Cultura 2028

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La cerimonia a Roma con l’annuncio del ministro della Cultura Giuli

di Askanews - 18 Marzo 2026

Roma, 18 mar. (askanews) – Il ministro della Cultura Alessandro Giuli ha annunciato la Capitale italiana della Cultura per il 2028, è Ancona, dopo L’Aquila, scelta per quest’anno e Pordenone per il 2027. “Il dossier soddisfa pienamente gli indicatori del bando, ponendosi come un modello di progettazione culturale innovativa, sostenibile e condivisa, il giudizio è eccellente, pertanto la Commissione raccomanda all’unanimità come Capitale italiana della Cultura nel 2028 Ancona”.

Alla cerimonia, al Ministero della Cultura a Roma, alla presenza della giuria di selezione, presieduta dal giornalista Davide Maria Desario, e dei sindaci e rappresentanti delle dieci città finaliste tra le 23 candidate, è stato mostrato il video del dossier “Ancona. Questo Adesso”. “É stato raggiunto un obiettivo molto importante per una comunità, una città e una Regione”, ha detto il sindaco Daniele Silvetti dopo la proclamazione. “Il nostro lavoro ha cercato di mettere insieme ciò che era sparso nella città e rendere armonioso il rapporto tra l’aspetto archeologico-architettonico e quello ambientale perché abbiamo un parco naturale che arriva fino al cuore della città, abbiamo fatto credo un buon lavoro”.

Alla città vincitrice viene assegnato un contributo di un milione di euro, per attuare il programma culturale presentato.