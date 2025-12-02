Italpress Notizie Motori

Andrea Bandinelli nominato Chief Executive Officer di Leasys

di Italpress - 2 Dicembre 2025

ROMA (ITALPRESS) – Leasys, la joint venture tra Stellantis e Crédit Agricole Personal Finance & Mobility, ha annunciato oggi la nomina di Andrea Bandinelli a Chief Executive Officer, con effetto immediato. Andrea Bandinelli ha iniziato la sua carriera presso il Groupe PSA – poi Stellantis – 25 anni fa nel settore dei servizi finanziari, dove ha ricoperto incarichi di crescente responsabilità, fino ad approdare a posizioni di vertice nel settore finanziario e nelle relazioni con gli investitori. Recentemente ha ricoperto il ruolo di Chief Financial Officer per la regione Middle East & Africa, dopo aver guidato in precedenza le funzioni di CFO Mobility e di Head of Investor Relations. “Grazie alla sua profonda esperienza finanziaria e alla sua visione strategica, Andrea Bandinelli guiderà Leasys nella sua missione di fornire soluzioni di mobilità innovative, sostenibili e soluzioni incentrate sul cliente in tutta Europa – si legge in una nota -. Leasys gestisce una flotta di 950.000 veicoli in 11 Paesi, offrendo servizi che vanno dal noleggio a medio e lungo termine a soluzioni avanzate di gestione della flotta per aziende di ogni dimensione. Leasys è nata dalla fusione di due aziende leader, Leasys e Free2Move Lease, e si è affermata come pioniere della mobilità integrata e globale. Sotto la guida di Andrea Bandinelli, Leasys punta ad accelerare una crescita redditizia e a rafforzare la sua posizione di protagonista nel mercato europeo del leasing operativo”.

“Sono onorato di poter guidare Leasys in un momento così entusiasmante per il settore della mobilità”, ha dichiarato Andrea Bandinelli. “Il nostro obiettivo è accelerare l’innovazione e fornire soluzioni flessibili e sostenibili, capaci di rispondere alle esigenze in continua evoluzione dei clienti in tutta Europa”, ha aggiunto.

– foto ufficio stampa Stellantis –

(ITALPRESS).