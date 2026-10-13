Tecnologia

Apple lancia un nuovo dispositivo: cos’è HomeView, quanto costa e perché non arriva in Europa

di Claudia Valore - 13 Ottobre 2026

Apple lancia un nuovo dispositivo pensato per diventare il centro della casa smart. Si chiama Apple HomeView e combina intrattenimento, videochiamate, controllo della domotica e intelligenza artificiale in un unico prodotto.

Il dispositivo è stato presentato il 13 ottobre e sarà disponibile in diversi Paesi a partire dal 13 novembre. Per il momento, però, non arriverà nell’Unione Europea.

Nuovo dispositivo Apple HomeView: cosa fa

Apple HomeView ha un display Liquid Retina da 7 pollici e può essere posizionato su un tavolo oppure installato a parete. Permette di ascoltare musica, effettuare chiamate FaceTime, leggere messaggi, consultare il calendario, impostare timer e controllare i dispositivi della casa smart, come luci, videocamere, termostati, serrature e tapparelle.

Il dispositivo riconosce fino a sei persone tramite il volto e adatta automaticamente schermata, applicazioni e contenuti in base all’utente che si trova davanti.

Al centro dell’esperienza c’è Siri AI, la nuova versione dell’assistente Apple potenziata da Apple Intelligence. Siri può comprendere meglio le richieste, utilizzare le informazioni mostrate sullo schermo e, quando HomeView è collegato a un iPhone o iPad compatibile, accedere anche al contesto personale dell’utente.

Apple HomeView: quanto costa

Negli Stati Uniti Apple HomeView costa 299 dollari, sia nella versione da appoggio sia in quella da parete.

Il dispositivo può essere già preordinato in Paesi come Stati Uniti, Regno Unito, Canada, Australia, India e Nuova Zelanda, mentre la vendita inizierà il 13 novembre 2026. Per il modello da parete sono inoltre previsti alcuni accessori separati, con prezzi che partono da 59,95 dollari.

Apple HomeView non arriva in Europa

Apple HomeView non sarà inizialmente venduto nell’Unione Europea, perché Siri AI non è ancora disponibile su iOS nei Paesi UE.

Ed è qui che può nascere un dubbio: se gli iPhone vengono normalmente venduti in Europa, perché HomeView no?

La risposta è semplice. Gli iPhone venduti nell’Unione Europea non hanno la nuova Siri AI. Continuano a funzionare normalmente e mantengono Siri nella versione disponibile sul mercato europeo, ma la nuova generazione dell’assistente, molto più integrata con applicazioni, dati personali e funzioni del sistema, non è ancora attiva nell’UE.

Su iPhone Apple può quindi escludere Siri AI senza impedire la vendita dello smartphone. Per HomeView il discorso cambia, perché il dispositivo è stato progettato proprio attorno alla nuova Siri e molte delle sue funzioni principali dipendono dall’assistente.

Perché Siri AI non è disponibile nell’Unione Europea

Il motivo è legato alle regole europee sul mercato digitale. Nell’Unione Europea Apple deve rispettare il Digital Markets Act, la normativa che impone alle grandi piattaforme tecnologiche maggiori obblighi di apertura e interoperabilità con servizi concorrenti.

Il problema nasce dal modo in cui funziona Siri AI:

La nuova Siri può utilizzare informazioni presenti sull’iPhone, per esempio nei Messaggi, nel Calendario o nelle altre app. Può anche capire cosa appare sullo schermo e utilizzare queste informazioni per rispondere alle richieste dell’utente o svolgere determinate azioni.

Secondo Apple, rispettare alcuni obblighi europei potrebbe richiedere di concedere anche a servizi concorrenti un accesso più ampio ad alcune funzioni del sistema operativo. L’azienda sostiene, inoltre, che una maggiore apertura di questo tipo potrebbe rendere più difficile garantire lo stesso livello di privacy e sicurezza dei dati personali previsto negli altri mercati.

Siri AI in Europa: quando arriva?

Al momento non esiste una data ufficiale per il debutto di Siri AI nell’Unione Europea.

Per gli utenti italiani la questione non riguarda quindi più soltanto quando arriverà la nuova Siri su iPhone. Il confronto tra Apple e l’Unione Europea potrebbe influenzare anche l’arrivo dei prossimi dispositivi costruiti attorno all’intelligenza artificiale.

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