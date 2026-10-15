Esteri

Arrestato in Russia uno svedese: “Preparava attentati”

L'annuncio dell'agenzia Tass. Le accuse del Fsb. Sale la tensione tra Ue e Cremlino

di Paolo Diacono - 15 Ottobre 2026

Alta tensione tra Mosca e l’Europa, la Russia ha annunciato l’arresto di un cittadino svedese accusato di “preparare attentati” contro siti militari. Le generalità dell’uomo non sono state meglio specificate né rese note dalle autorità russe. Si sa solo che è stato arrestato nella regione di Pskov. Territorio che si trova nel Nord-Ovest del Paese, a poca distanza dal confine tra le Federazione russa e la Lettonia. “Si recava in Russia al fine di commettere attentati e atti di sabotaggio contro siti militari”, hanno fatto sapere fonti di sicurezza all’agenzia di stampa Tass.

In Russia arrestato un cittadino svedese

Secondo quanto riportato da fonti locali, l’uomo di cittadinanza svedese era entrato illegalmente in Russia con l’intenzione di organizzare e portare a termine atti di terrorismo. L’indiziato sarebbe persona già nota alle forze di sicurezza russe perché avrebbe già combattuto in passato insieme agli ucraini. Avrebbe potuto agire da agente interno, arruolandosi nelle forze armate di Mosca. L’indagine è tutta da dimostrare. Le autorità in Russia non hanno dubbi. Ma sta di fatto che si tratta dell’ennesimo episodio che contribuisce ad alimentare la tensione tra il Cremlino e Bruxelles.

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