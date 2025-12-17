Italpress Notizie Motori

Arriva la Suzuki Hayabusa MY2026, l’ultima evoluzione della supersportiva

di Italpress - 17 Dicembre 2025

TORINO (ITALPRESS) – Arriva la nuova Suzuki Hayabusa MY2026, l’ultima evoluzione della supersportiva che da oltre vent’anni rappresenta un riferimento in termini di prestazioni, innovazione e stile. L‘evoluzione dell’iconico modello non si ferma, la Hayabusa MY2026 introduce una serie di importanti aggiornamenti funzionali ed estetici, tra cui Nuove livree nero Memphis, grigio Pittsburgh e blu Rodi.

Nuova batteria ELIIY Power agli ioni di litio: più leggera ed efficiente, per migliorare avviamento e gestione elettrica. Nuove impostazioni del Launch Control System: ottimizzate per partenze più efficaci e sicure. Aggiornamento del Power Mode Selector: migliore risposta della coppia ai bassi regimi Smart Cruise Control: ora attivo anche durante i cambi marcia, per un comfort di guida superiore nei lunghi viaggi. Presenta anche una Special Edition che si distingue per dettagli esclusivi come carrozzeria e cerchi blu con finiture e accenti bianchi. Emblema Suzuki 3D e stemma speciale resinato sul serbatoio, simboli distintivi dell’edizione. Terminale di scarico e paracalore con finitura anodizzata, per un tocco premium e sportivo. Conferma il potente motore a quattro cilindri in linea, raffreddato a liquido, da 1.340 cc con una potenza massima di 190 cv a 9.700 giri e si concentra sull’espressione di una vigorosa coppia massima di 150 Nm a 7.000 giri.

La ciclistica sfrutta un leggero e robusto telaio a doppia trave e un forcellone in alluminio, realizzati alternando in modo sapiente elementi estrusi ad altri ottenuti per fusione trovando l’equilibrio ideale tra flessibilità e rigidità. Forcella a steli rovesciati da 43 mm KYB e ammortizzatore posteriore KYB, entrambi completamente regolabili, ottimizzati per assorbire meglio le asperità del terreno e per ottenere una migliore stabilità. L’impianto frenante adotta le pinze freno anteriori Brembo Stylema a quattro pistoncini accoppiate a dischi da 320 mm, per un intervento incisivo e ben modulabile: dispone del sistema di frenata integrale Combined Brake System. Vanta una perfetta distribuzione dei pesi 50:50 tra l’anteriore e il posteriore favorendo un maggior controllo anche in curva. La Hayabusa Model Year 2026 sarà disponibile presso la rete dei concessionari Suzuki ad un prezzo di listino di 19.990 euro. Per la Special Edition Blu Montreal il prezzo di listino è fissato 20.490 euro.

foto: ufficio stampa Suzuki Italia

(ITALPRESS).