Esteri

Attacco houthi all’aeroporto di Riyad, paura e feriti

Colpita pure una raffineria. La Farnesina già sconsigliava da giorni i viaggi in Arabia Saudita

di Paolo Diacono - 10 Ottobre 2026

Gli houthi hanno colpito l’aeroporto di Riyad, in Arabia Saudita. E, inoltre, hanno rivolto i loro attacchi (anche) a una raffineria di Aramco. Nel pomeriggio di oggi droni, missili balistici e missili da crociera, secondo quanto riportato dal portavoce militare Yahya Saree, hanno colpito lo scalo aeroportuale saudita e pure una infrastruttura energetica che si trova a Rabigh. Sulla “lista” dei siti colpiti figurerebbero anche postazioni militari e altri aeroporti nell’area a sud del Paese mediorientale.

Attacco houthi all’aeroporto di Riyad

Stando a quanto riferito da France Presse, ci sarebbero almeno cinque persone finite in terapia intensiva. Reuters, tuttavia, segnala l’arrivo di dozzine di ambulanze a sirene spiegate dopo l’attacco houthi all’aeroporto di Riyad. La situazione è naturalmente in divenire. L’unica cosa certa, al momento, è che tantissimi voli sono stati cancellati: almeno 225 collegamenti son saltati. Si tratterebbe del secondo attacco in pochi giorni, come dice la Bbc, infatti, tra il 6 e il 7 ottobre erano già state uccise tre persone in un altro episodio simile.

La Farnesina sconsiglia i viaggi

Il ministero degli Esteri italiano sconsiglia i viaggi in Arabia Saudita. E, in realtà, ha già diramato un’allerta da giovedì scorso. “Negli ultimi giorni le milizie houthi dallo Yemen hanno intensificato gli attacchi su diversi obiettivi in Arabia Saudita, gli incidenti hanno interessato anche l’aeroporto internazionale di Riyad, con conseguente sospensione a intermittenza del traffico aereo e cancellazioni”, avvisava la Farnesina. Anche l’ambasciata americana ha chiesto ai suoi concittadini di stare alla larga dalla zona dell’aeroporto. Il clima in Medio Oriente si va facendo ancora più incandescente.

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