Sociale

Auto, Denza porta in Europa la guida assistita in città nel 2027

di Redazione - 19 Ottobre 2026

Il gruppo cinese Byd porterà in Europa nel 2027 la guida assistita in città sulle auto del marchio premium Denza. L’annuncio è arrivato al Mondial de l’Auto di Parigi e riguarda il City Navigation on Driving Assistant (CNOA), che verrà installato con un aggiornamento a distanza a partire dalla gran turismo Z9GT. “Quest’auto può guidare in modo autonomo a Parigi. Ma per le norme non la chiamiamo guida autonoma, la chiamiamo navigazione cittadina con guida intelligente”. A dirlo è Stella Li, vicepresidente esecutiva di BYD, a margine della presentazione allo stand Denza. Il sistema si ferma da solo al rosso, dà la precedenza in rotatoria, affronta incroci e svolte a sinistra e cambia corsia per superare le auto in doppia fila. Riconosce anche pedoni e ciclisti nelle vie strette. La responsabilità resta a chi guida, sorvegliato dalle telecamere che seguono sguardo, posizione della testa e mani sul volante. Sulla Z9GT l’hardware è già montato di serie, con un sensore LiDAR, 11 telecamere, tre radar a onde millimetriche e 12 sensori a ultrasuoni. Manca l’omologazione secondo il regolamento ONU R171, e il software è nella fase finale di calibrazione. “È una tecnologia che rende la guida meno stressante e più confortevole, e protegge la vostra sicurezza – ha proseguito Li – La porteremo su tutti i modelli Denza. Quando il software sarà approvato e pronto basterà un aggiornamento a distanza”. Allo stand parigino il marchio ha portato anche la hypercar Z, al debutto europeo, insieme al SUV BAO 5 e al monovolume D9. Il percorso indicato da Li parte dall’intelligenza artificiale e arriva alla guida autonoma, con Denza come primo marchio del gruppo. “L’obiettivo è poterla offrire ai consumatori entro il 2027”, ha concluso Li.