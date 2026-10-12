Auto, Denza porta in Europa la guida assistita in città nel 2027
Il gruppo cinese Byd porterà in Europa nel 2027 la guida assistita in città sulle auto del marchio premium Denza. L’annuncio è arrivato al Mondial de l’Auto di Parigi e riguarda il City Navigation on Driving Assistant (CNOA), che verrà installato con un aggiornamento a distanza a partire dalla gran turismo Z9GT. “Quest’auto può guidare in modo autonomo a Parigi. Ma per le norme non la chiamiamo guida autonoma, la chiamiamo navigazione cittadina con guida intelligente”. A dirlo è Stella Li, vicepresidente esecutiva di BYD, a margine della presentazione allo stand Denza. Il sistema si ferma da solo al rosso, dà la precedenza in rotatoria, affronta incroci e svolte a sinistra e cambia corsia per superare le auto in doppia fila. Riconosce anche pedoni e ciclisti nelle vie strette. La responsabilità resta a chi guida, sorvegliato dalle telecamere che seguono sguardo, posizione della testa e mani sul volante. Sulla Z9GT l’hardware è già montato di serie, con un sensore LiDAR, 11 telecamere, tre radar a onde millimetriche e 12 sensori a ultrasuoni. Manca l’omologazione secondo il regolamento ONU R171, e il software è nella fase finale di calibrazione. “È una tecnologia che rende la guida meno stressante e più confortevole, e protegge la vostra sicurezza – ha proseguito Li – La porteremo su tutti i modelli Denza. Quando il software sarà approvato e pronto basterà un aggiornamento a distanza”. Allo stand parigino il marchio ha portato anche la hypercar Z, al debutto europeo, insieme al SUV BAO 5 e al monovolume D9. Il percorso indicato da Li parte dall’intelligenza artificiale e arriva alla guida autonoma, con Denza come primo marchio del gruppo. “L’obiettivo è poterla offrire ai consumatori entro il 2027”, ha concluso Li.
Torna alle notizie in home