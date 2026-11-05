Editoriale

Avs cerca il prossimo eroe da arruolare: che sia Ranucci?

di Laura Tecce - 5 Novembre 2026

C’è un filo che lega le operazioni politiche di Alleanza Verdi e Sinistra: la caccia permanente a personaggi da trasformare in simboli, meglio ancora se accompagnati da una storia capace di dividere il mondo in buoni e cattivi.

AVS sembra avere un bisogno quasi compulsivo di eroi da arruolare: quelli dell’accoglienza senza confini, gli antifascisti sempre in missione, i paladini delle battaglie civili, i custodi autoproclamati della verità.

Un album di figurine della virtù progressista, dove ogni personaggio porta in dote una causa, una bandiera e una bella dose di retorica sulla presunta superiorità morale, già pronta all’uso. C’è chi combatte presunti neonazisti in giro per l’Europa, chi difende i migranti, chi invoca giustizia per una tragedia familiare, chi varca la soglia di Montecitorio da ex bracciante agricolo con gli stivali sporchi di fango, chi denuncia i poteri forti.

Storie personali che diventano, nella grande commedia umana che talvolta è la politica, altrettanti lasciapassare per entrare nel pantheon della sinistra targata Bonelli & Fratoianni. Il confine tra testimonianza civile e operazione di propaganda si fa così sottile che a volte scompare.

E così, mentre resta sullo sfondo la domanda più scomoda – qual è il progetto politico di AVS? – il duo selezionatore di eroi è già alla ricerca del prossimo volto da esibire in vista del voto. Dopo Mimmo Lucano, Aboubakar Soumahoro, Ilaria Salis e Ilaria Cucchi, adesso nel radar sembra esserci Sigfrido Ranucci. Intendiamoci, nessuna candidatura è stata ufficialmente annunciata, ma il dubbio sorge spontaneo dopo che le cronache ci hanno restituito un episodio che riguarda proprio l’ex conduttore di Report. Partiamo dai fatti.

Cinquemila euro: tanto vale, almeno nella richiesta di risarcimento avanzata dal suo legale, un commento lasciato sui social da un operaio di Oderzo, in provincia di Treviso, che ha definito Ranucci “pagliaccio truffatore”. Fin qui la cronaca.

Ma la vicenda diventa politicamente interessante quando si apprende che Stefano Dall’Agata, che nella città veneta ricopre l’incarico di portavoce provinciale di AVS, si è mobilitato per tentare una mediazione: le scuse ufficiali in cambio della rinuncia alla pretesa economica. Si tratta di umana vicinanza a un operaio per il quale cinquemila euro sono una bella sommetta — e fino a prova contraria la sinistra dovrebbe essere sempre dalla parte dei lavoratori — o c’è dell’altro?

Eh sì, perché Ranucci non è un giornalista “qualunque”: è stato per anni il volto di un giornalismo d’inchiesta che ha costruito la propria cifra stilistica sulla denuncia dei poteri forti, degli intrecci economici, delle zone d’ombra della politica. Ovviamente a senso unico, cioè occupandosi in prevalenza di presunte magagne dalle parti della destra.

Un bel giorno, però, la Nemesi ha bussato alla porta e – fuori di metafora – è scoppiata la bomba dell’affaire Lavitola. Una vicenda che nell’universo di AVS e in una parte dell’opinione pubblica può essere anche letta come persecuzione del giornalista “scomodo e inviso al Potere” – immagine che a fini elettorali tira molto – ma che da queste parti, senza anticipare giudizi sulle responsabilità di nessuno, continua a restare quantomeno opaca.

E allora la difesa di Ranucci è soltanto una presa di posizione di un esponente locale o il possibile preludio a un nuovo santino nella collezione? La domande resta aperte. Il pantheon, intanto, sembra avere ancora posti liberi.

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