Italpress Notizie Agroalimentare

Barilla celebra la cucina italiana Patrimonio dell’Unesco

di Italpress - 10 Dicembre 2025

PARMA (ITALPRESS) – Barilla accoglie con orgoglio l’annuncio ufficiale dell’UNESCO, che oggi ha riconosciuto la cucina italiana come Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità. Un traguardo storico che celebra la tradizione gastronomica italiana come espressione di creatività, convivialità e identità culturale e che riflette pienamente l’impegno di Barilla nel portare i valori, i sapori e lo stile di vita della cucina italiana nel mondo.Da oltre 148 anni Barilla porta sulle tavole di più di 100 Paesi la qualità e il saper fare che contraddistinguono la cucina italiana. Un impegno che nasce dal desiderio di essere accanto alle persone, non solo attraverso la produzione di pasta e dei prodotti simbolo del Made in Italy, ma anche condividendo la ricchezza della cultura alimentare italiana.Tra le iniziative che hanno contribuito ad avanzare la candidatura della cucina italiana all’UNESCO, Barilla ha portato la pasta nello spazio: grazie a una collaborazione con il Ministero dell’Agricoltura, l’Aeronautica Militare e Axiom Space, circa 3 kg di fusilli Barilla sono saliti a bordo della missione Ax-3 diretta verso la Stazione Spaziale Internazionale, per la prima prova d’assaggio “extraterrestre” della pasta italiana.Nel 2024 l’azienda è stata protagonista al G7 Agricoltura di Ortigia, con la propria Cucina Mobile d’Emergenza e con un pranzo ufficiale dedicato alle delegazioni ministeriali per promuovere la candidatura. Il Gruppo ha inoltre affiancato il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste e il Ministro Francesco Lollobrigida alla cena di gala organizzata da Agenzia ICE al Gotham Hall di New York, in occasione del Summer Fancy Food Show, dedicata alla promozione internazionale della cucina italiana.Barilla continua a valorizzare la cucina italiana anche attraverso il proprio centro di eccellenza culturale, Academia Barilla a Parma, dove chef, esperti e studiosi promuovono la tradizione gastronomica italiana, la Dieta Mediterranea e pratiche di cucina sostenibile, unendo formazione, ricerca e innovazione. A completamento del contributo istituzionale dell’azienda al percorso UNESCO, sono stati proprio i rappresentanti di Academia Barilla a partecipare all’audizione informale presso il Senato della Repubblica dedicata alla candidatura.In occasione di questo importante riconoscimento, Barilla conferma la propria presenza alla 29ª edizione degli United Nations Correspondents Association (UNCA) Awards, l’iniziativa organizzata dall’associazione che rappresenta il corpo stampa delle Nazioni Unite e che ogni anno premia giornalisti e personalità di rilievo che si distinguono per l’impegno nel documentare il lavoro e le attività delle agenzie ONU.La cerimonia, in programma al Palazzo di Vetro delle Nazioni Unite a New York venerdì 12 dicembre, riunirà 400 ospiti, tra cui giornalisti da tutto il mondo e figure istituzionali di primo piano, incluso il Segretario Generale delle Nazioni Unite Antònio Guterres. Quest’anno, tra i riconoscimenti speciali saranno assegnati il premio Global Citizen of the Year a Javier Bardem e il Global Advocate of the Year a Massimo Bottura, a testimonianza dell’impegno di personalità di spicco nella promozione dei valori delle Nazioni Unite. Come sponsor dell’evento, Barilla omaggerà tutti gli ospiti con un pacco di pasta Barilla Al Bronzo, simbolo di eccellenza italiana e, allo stesso tempo, alimento semplice e universale, amato in tutte le culture, nutrizionalmente equilibrato, accessibile e sostenibile.

– Foto ufficio stampa Barilla –

(ITALPRESS).