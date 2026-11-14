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La BBC assolve la scarpetta e bacchetta certi snobismi del galateo all’italiana

Fare la scarpetta è maleducazione? Il vero cattivo gusto è sprecare il boccone migliore per darsi arie da gran signori

di Nicola Santini - 14 Novembre 2026

Ci voleva la BBC per ricordarci che uno dei piaceri più autentici della cucina italiana è stato a lungo trattato come una piccola indecenza. Fare la scarpetta, vale a dire raccogliere con un pezzo di pane quel sugo meraviglioso rimasto sul fondo del piatto, sarebbe stato per generazioni un gesto da contenere, possibilmente da riservare alle mura domestiche.

Una di quelle abitudini che le buone famiglie tolleravano in cucina e guardavano con sospetto in sala da pranzo, soprattutto quando arrivavano gli ospiti. Come se il pomodoro, una volta incontrata la tovaglia di lino, acquistasse improvvisamente una dignità superiore a quella del commensale.

A riaprire il processo è Giulia Crouch, giornalista gastronomica britannica di origini italiane, che su BBC Travel racconta la propria educazione sentimentale alla scarpetta, cominciata nella casa dei nonni nel Kent e proseguita fino a Napoli, dove ha visto un commensale ripulire con il pane un piatto di pesto anche in un ristorante dalla tovaglia bianca. Con grande soddisfazione e scarsissimi complessi.

Il galateo a tavola e quella pessima abitudine di complicarsi la vita

Per quanto appassionato e studioso di galateo, sostengo da sempre che le buone maniere debbano servire a rendere più piacevole la vita, anziché complicarla con divieti che spesso finiscono per mortificare persino il buon senso. Il galateo richiede soprattutto intelligenza nell’applicare le regole, perché conoscere la posizione corretta delle posate serve a ben poco quando manca la capacità di comprendere le circostanze. Del resto, a tavola si dovrebbe stare bene, mica sostenere un esame di ammissione alla corte di Versailles.

Naturalmente esistono le circostanze. A una cena di Stato, con ambasciatori e ministri, eviterei di inseguire una goccia di ragù fino al bordo del piatto. Ma chi ci va alle cene di Stato? La maggior parte di noi frequenta tavole assai meno solenni, fortunatamente. E se mi trovo a cena in casa di amici, dove l’atmosfera è rilassata e il bon ton si limita alla buona educazione, troverei piuttosto bizzarro lasciare nel piatto un sugo delizioso soltanto per dimostrare di conoscere una regola che, in quel contesto, interessa probabilmente soltanto a chi ha deciso di trasformare la convivialità in un concorso per maggiordomi.

Le sacerdotesse del bon ton con il cognome allungato

Del galateo più autentico, quello che consiste semplicemente nel saper essere a proprio agio e soprattutto nel mettere a proprio agio gli altri in qualsiasi circostanza, si è perso parecchio il gusto. Vale per il pranzo all’ambasciata come per la pizza tra amici, dove la capacità di adattarsi al contesto dovrebbe prevalere sulla smania di impartire lezioni.

A peggiorare le cose ha contribuito la proliferazione di certe signore di varia estrazione, accomunate da irresistibili velleità televisive, che hanno scoperto nell’etichetta una scorciatoia per atteggiarsi ad arbitre della buona società. Alcune sembrano persino aver allungato il cognome strada facendo, perché evidentemente un cognome solo rischiava di sembrare troppo borghese e un paio di particelle aggiunte fanno subito salotto aristocratico. Peccato che la nobiltà, quella autentica, abbia sempre avuto una certa familiarità con la naturalezza, mentre queste aspiranti marchese del telecomando affrontano una forchetta fuori posto con la gravità di un attentato dinastico. La puzza sotto il naso, peraltro, rimane una delle poche cose che il galateo ha sempre considerato di pessimo gusto.

Perché fare la scarpetta è considerato maleducazione secondo il galateo?

Del resto, il grande Gualtiero Marchesi aveva già assolto la scarpetta nel 2015, giudicandola persino elegante, purché eseguita con naturalezza e usando le dita. Una posizione che dovrebbe far riflettere certi sacerdoti dell’etichetta, pronti a scomunicare un pezzo di pane mentre sorvolano tranquillamente su comportamenti assai più sgradevoli.

La BBC interpella anche lo storico della gastronomia Luca Cesari, che ricorda quanto la diffidenza verso questo gesto abbia radici sociali oltre che geografiche. La borghesia guardava con sospetto il contatto delle mani con il cibo, mentre nelle famiglie popolari il pane conservava una sacralità concreta, legata alla fatica necessaria per portarlo in tavola. In Puglia, racconta la chef Somaia Hammad, lasciare del cibo nel piatto poteva addirittura risultare scortese.

Quanto all’origine del nome, meglio diffidare delle spiegazioni troppo fantasiose. L’Accademia della Crusca ricorda che la sua etimologia rimane discussa, mentre una delle ipotesi collega la scarpetta a una piccola passeggiata, quella compiuta dal pane attraverso il piatto. Un’immagine piuttosto felice, bisogna ammetterlo.

Fare la scarpetta a tavola è consentito? Dipende da chi avete invitato

Resta però un equivoco sul quale vale la pena insistere. Il galateo ha le sue regole e sarebbe sciocco riscriverle in funzione delle nostre voglie. La Crusca stessa ricorda che nei contesti formali la scarpetta continua a essere considerata inopportuna. Ma il buon gusto richiede anche la capacità di distinguere la solennità di un ricevimento dalla convivialità di una cena tra amici. Chi applica il medesimo cerimoniale a entrambe le situazioni dimostra soprattutto una certa difficoltà a comprendere dove si trovi.

Mi è capitato di osservare persone attentissime alla posizione del coltello, capaci però di trattare il cameriere come un domestico malpagato. Altre, terrorizzate dall’idea di appoggiare i gomiti sulla tavola, interrompono tranquillamente una conversazione per rispondere al telefono. Evidentemente la buona educazione viene considerata più importante quando si può misurare con un righello.

Il vero cattivo gusto è lasciare nel piatto il boccone migliore

E poi c’è lo spreco, che merita un discorso a parte. Perché lasciare nel piatto un condimento preparato con cura, magari dopo ore di cottura, soltanto per rispettare una convenzione, mi pare una forma di snobismo gastronomico piuttosto discutibile. Tanto più in un Paese che ha costruito buona parte della propria grande cucina sulla capacità di valorizzare anche gli ingredienti più umili.

La scarpetta, peraltro, possiede una virtù che nessuna recensione gastronomica riuscirà mai a riprodurre con altrettanta efficacia. È un complimento immediato al cuoco. Quel pane che raccoglie l’ultima traccia di salsa racconta il gradimento meglio di un discorso pronunciato a fine cena.

La BBC assolve la scarpetta e gli snob scoprono il piacere del pane

Adesso che la BBC ha dedicato alla questione un approfondimento internazionale, immagino già qualche raffinato dell’ultima ora pronto a rivendicare la scarpetta come nuova frontiera della libertà gastronomica. Magari dopo averla disprezzata per quarant’anni, quando a praticarla erano la nonna in vestaglia o lo zio con il tovagliolo infilato nel colletto.

Quanto a me, continuerò a rispettare il galateo, soprattutto perché lo conosco abbastanza da sapere quando è il caso di lasciarlo riposare. Davanti a un piatto di spaghetti al pomodoro preparati come Dio comanda, con quel fondo rosso che reclama un pezzo di pane, farò la scarpetta con assoluta soddisfazione. E se qualcuno dovesse storcere il naso, gli consiglierei di preoccuparsi della propria conversazione, che probabilmente ha lasciato parecchio più a desiderare del mio piatto. Del resto, chi passa una cena a sorvegliare le mani degli altri dovrebbe interrogarsi sul motivo per cui nessuno abbia voglia di invitarlo alla successiva.