Bimba di 4 mesi trovata morta nel Lodigiano: disposta l’autopsia, dolore e interrogativi

di Redazione - 24 Dicembre 2025

Una tragedia che colpisce nel profondo una famiglia e un’intera comunità. Una bimba di 4 mesi trovata morta nel Lodigiano è stata rinvenuta priva di vita nella sua abitazione a Tavazzano con Villavesco, dove viveva con la madre.

Secondo quanto ricostruito, la piccola stava bene fino a poche ore prima del decesso. Era stata allattata e poi rimessa a dormire nel letto accanto alla donna. Al risveglio, però, la madre, di origine egiziana e sola in casa in quel momento, si è accorta che la bambina non respirava più.

La chiamata ai soccorsi e i tentativi di rianimazione

L’allarme è scattato intorno alle 9.30, con una chiamata al 118. I soccorritori sono intervenuti rapidamente, ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile. Per la neonata non c’è stato nulla da fare.

I fatti risalgono a giovedì 18 dicembre, ma sono stati resi noti solo nei giorni successivi. Come riportato da Il Giorno, le autorità hanno disposto l’autopsia per chiarire le cause della morte e accertare se si sia trattato di un evento improvviso e naturale.

Un dolore che si inserisce in un contesto più ampio

La morte della bambina di Tavazzano si inserisce in un periodo particolarmente doloroso per la Lombardia. Nelle stesse giornate, un altro dramma ha colpito la Val Camonica, dove un bimbo di 22 mesi è deceduto dopo giorni di ricovero all’ospedale di Bergamo, in seguito a un grave malore. In quel caso, il piccolo, residente a Darfo Boario Terme, avrebbe compiuto due anni a febbraio.

Pochi giorni prima, sempre nello stesso territorio, un neonato era morto agli Spedali Civili di Brescia dopo un parto complicato. Su quest’ultimo episodio la Procura di Brescia ha aperto un’inchiesta, al momento contro ignoti, per fare piena luce su quanto accaduto.

Attesa per gli esiti degli accertamenti

Per il caso della bimba di 4 mesi trovata morta nel Lodigiano, al momento non emergono elementi che facciano pensare a responsabilità esterne. Sarà l’esame autoptico a chiarire le cause del decesso e a fornire risposte a una madre e a una comunità sconvolte da una perdita tanto improvvisa quanto inspiegabile.

