Italpress Notizie Motori

BMW Z4 Final Edition, un’interpretazione esclusiva della roadster

di Italpress - 27 Novembre 2025

MILANO (ITALPRESS) – Il puro piacere di guidare è da sempre parte integrante del marchio BMW. La Z4 ne rappresenta una delle espressioni più emblematiche: un autentico concentrato di divertimento di guida in chiave roadster. Fin dal lancio della prima generazione nel 2002, questa sportiva a cielo aperto conquista i clienti con la sua combinazione unica di design inconfondibile, esperienza di guida purista e dinamismo sportivo. La prossima BMW Z4 Final Edition offrirà agli appassionati, per un periodo limitato, la possibilità di ordinare una versione davvero speciale del modello, una variante che ha tutte le carte in regola per diventare un futuro pezzo da collezione. E’ dotata di elementi di equipaggiamento specifici, appositamente studiati per creare accenti esclusivi sia all’esterno che all’interno dell’abitacolo. Al contempo, la Final Edition rappresenta il coronamento di questo iconico modello a due posti. La produzione della BMW Z4 terminerà infatti nel marzo 2026. I clienti avranno a disposizione una breve finestra d’ordine per la BMW Z4 Final Edition, a partire dalla fine di gennaio 2026. Le distintive cuciture a contrasto rosse, selezionate appositamente per la Final Edition, diventano il filo conduttore che armonizza il quadro strumenti, la console centrale, i rivestimenti delle portiere e i sedili sportivi M in pelle Vernasca/Alcantara. Un ulteriore dettaglio di forte impatto visivo è il volante M in Alcantara, anch’esso caratterizzato da cuciture a contrasto coordinate, che esalta il carattere sportivo della BMW Z4 Final Edition, mentre le soglie d’ingresso con incisione dedicata ne sottolineano l’esclusività. L’allestimento Final Edition è disponibile, in Italia, per il modello di punta della gamma, la BMW Z4 M40i: consumo di carburante 8,7-8,0 l/100 km; emissioni di CO2 197-181 g/km, classe CO2 G, equipaggiata con un motore sei cilindri in linea da 340 cavalli.

foto: BMW Group Italia

(ITALPRESS).