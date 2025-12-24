Cronaca

Boom furti di fine anno: paura nelle città

Circa 14 milioni e mezzo di cittadini italiani, pari al 28,6% della popolazione, hanno subito almeno un furto in casa almeno una volta

di Dave Hill Cirio - 24 Dicembre 2025

Boom furti di fine anno. Le luci del Natale accendono le vetrine, al buio possono operare quasi sempre indisturbati i ladri. Non solo una sensazione: è un fenomeno reale e documentato che preoccupa famiglie, commercianti e quartieri interi delle città.

Boom di furti

Nel 2024 in Italia sono stati denunciati 155.590 furti in abitazione, un aumento del 5,4% rispetto al 2023 secondo il quarto Rapporto dell’Osservatorio Censis-Verisure sulla Sicurezza della Casa. Non solo numeri, la conferma che il rischio di vedere violata la propria casa non è più un’eccezione. Circa 14 milioni e mezzo di cittadini italiani, pari al 28,6% della popolazione, hanno subito almeno un furto in casa almeno una volta.

Il furto in casa, il più temuto dagli italiani: il 59% degli intervistati lo pone al primo posto tra gli eventi criminali che teme di sperimentare.

Preoccupazione nelle grandi e piccole città

Le grandi città urbane spiccano per numeri: Roma guida la classifica nazionale con 8.699 furti denunciati nel 2024, seguita da Milano e Torino.

Ma l’incidenza registra pure piccoli capoluoghi come Pisa con 75,7 furti ogni 10mila persone, un dato che fa riflettere sulla diffusione del fenomeno anche fuori dalle metropoli.

E subito emerge un paradosso che inquieta: nonostante la paura di essere derubati, nei dati del primo semestre 2025 una lieve diminuzione dei furti denunciati (61.555, ossia 8,6% in meno rispetto allo stesso periodo del 2024). Perché la percezione di insicurezza non sempre coincide con la dinamica reale dei reati, ma riflette una profonda ansia collettiva sulla sicurezza domestica.

Una paura radicata

Per comprendere il fenomeno non bisogna fermarsi a guardare ai numeri assoluti: è essenziale scavare nella quotidianità di chi protegge la propria casa. Secondo i dati dell’Osservatorio, la porta principale resta il punto di accesso più sfruttato dai ladri (33,7% dei casi), seguita da finestre e porte-finestre (46,4%).

Dettagli che raccontano una criminalità che non scava tunnel o sceglie tecnologie sofisticate ma sfrutta gli accessi più ovvi, approfittando di distrazioni, case vuote o vigilanza insufficiente.

Le conseguenze economiche dei furti non si limitano alle abitazioni private. Secondo il Barometro italiano dei furti nel retail, l’industria della vendita al dettaglio ha subito oltre 4 miliardi di euro di perdite nel 2024, pari a circa 1,2% dei ricavi annuali, con il 53% delle perdite causate da furti commessi da potenziali clienti nei negozi.

I reati colpiscono anche il commercio

Numeri che dimostrano come la criminalità predatoria influenzi non solo la serenità familiare, ma anche la sostenibilità economica delle attività commerciali.

Nel concreto, la paura si traduce in scelte di vita: l’88,8% degli italiani considera la sicurezza domestica una sfida collettiva. Perciò sempre più famiglie investono in sistemi di allarme, porte blindate o videocitofoni, e molti dichiarano che spenderanno di più in futuro per proteggere la propria casa.

Anche le abitudini di vita cambiano: un italiano su due evita di pubblicare sui social foto di vacanze o informazioni che possano rivelare l’assenza dall’abitazione, quasi la metà chiede a un vicino di simulare la loro presenza presenza quando è via. Accorgimenti che rivelano una paura radicata nella quotidianità.

Il picco nel fine anno

Il legame con il periodo delle festività è significativo: l’inverno e le ore di luce ridotte favoriscono le incursioni, e molte case restano vuote per gli spostamenti legati alle festività natalizie.

Poi, un rapido sguardo oltre i confini nazionali conferma che l’Italia non è un caso isolato. Nel Regno Unito, durante le festività, sono state segnalate oltre 800 denunce di taccheggio al giorno nei negozi, con un aumento del 65% dei casi non risolti.

In Australia, nella regione di Greater Bendigo il furto nei negozi è quasi raddoppiato (+120%) negli ultimi due anni, tanto che charity shop e piccole attività hanno dovuto investire in sicurezza supplementare. Esempi per dire Questi esempi mostrano he le dinamiche criminali legate alla povertà, alla disoccupazione e alle stagioni festive interessano società diverse, anche se con modalità diverse.

La risposta in Italia

In Italia la risposta al boom dei furti domestici e predatori non può limitarsi a slogan o proclami isolati: i dati del Viminale mostrano che nel 2024 i furti rappresentano circa il 44% del totale dei reati.

La sicurezza domestica non è quindi un concetto astratto ma un problema che si misura in porte forzate, finestre rotte e famiglie che non dormono tranquille la notte. Non basta invitare i cittadini a installare allarmi o sigillare le porte blindate.

Serve un approccio coordinato che affianchi forze dell’ordine, governi locali e comunità, e che si traduca in risultati concreti sul territorio. Serve che le strade, i quartieri e i parchi non siano zone grigie.

Devono aumentare e diventare costanti gli investimenti nella polizia di prossimità, programmi di intervento rapido nelle aree ad alta densità criminale e partenariati tra istituzioni e cittadini per creare vere reti di sorveglianza condivisa.

La questione non può rimanere un tema di retorica o di paura, ma di scelte politiche e operative misurabili. Per far sì che ogni italiano possa lasciare la propria casa senza il timore di trovarla violata al suo ritorno.

