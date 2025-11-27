Tecnologia

Auto, BYD lancia in Europa la ATTO 2 DM-i Super Hybrid

di Redazione - 27 Novembre 2025

Dall’articolo LaPresse – BYD ha presentato la nuova ATTO 2 DM-i Super Hybrid a Barcellona, segnando un ulteriore passo nell’espansione rapida dell’azienda in Europa e nella strategia di offrire una mobilità elettrificata pensata per le abitudini quotidiane degli automobilisti del continente. La presentazione è stata accompagnata da sessioni di test drive che hanno permesso ai giornalisti di sperimentare direttamente il funzionamento della tecnologia Super Hybrid di BYD, progettata per offrire un’esperienza di guida elettrica eliminando allo stesso tempo le preoccupazioni legate all’autonomia.

Su strada, la ATTO 2 DM-i si comporta per la maggior parte del tempo come un’auto elettrica pura. La modalità EV consente fino a 90 chilometri di guida a zero emissioni nella versione più avanzata, rendendo possibili gli spostamenti quotidiani senza consumare carburante. Quando serve più autonomia o potenza, il motore benzina da 1,5 litri ad alta efficienza interviene in modo impercettibile, ricaricando la batteria e supportando il motore elettrico. Il risultato è un’autonomia complessiva fino a 1000 chilometri e consumi estremamente ridotti, una combinazione che punta chiaramente a chi desidera adottare la mobilità elettrica senza dipendere completamente dalle infrastrutture di ricarica pubbliche.

Durante il lancio, Stella Li, Executive Vice President di BYD, ha sottolineato la visione dell’azienda per l’Europa: “La tecnologia Super Hybrid DM è il passaggio ideale per chi vuole provare l’esperienza di un’auto elettrica senza preoccuparsi dell’autonomia. Con BYD ATTO 2 DM-i portiamo questi vantaggi nel segmento dei SUV compatti, creando un modello unico che dimostra cosa intendiamo quando diciamo che non è solo un’auto — è una BYD.”

Le sessioni di guida hanno evidenziato la fluidità nei passaggi tra le modalità elettrica e ibrida, la silenziosità del sistema e la capacità dell’auto di adattarsi facilmente a diverse condizioni. Diversamente dai tradizionali plug-in hybrid, il sistema DM-i è progettato affinché l’auto viaggi in elettrico per la maggior parte del tempo, con il motore a combustione che svolge principalmente un ruolo di supporto.

Accanto al nuovo ibrido, BYD ha presentato anche la ATTO 2 Comfort, la versione completamente elettrica dotata di Blade Battery e capace di oltre 400 chilometri di autonomia, ampliando ulteriormente la presenza del marchio nel segmento dei SUV compatti.

Il lancio conferma la determinazione di BYD a consolidare la propria presenza in Europa con tecnologie sviluppate interamente in casa e pensate per offrire una mobilità elettrificata pratica, efficiente e accessibile. La ATTO 2 DM-i arriva come una dichiarazione chiara di questa ambizione.