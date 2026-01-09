Italpress Notizie Motori

BYD rafforza la propria organizzazione in Italia

di Italpress - 9 Gennaio 2026

MILANO (ITALPRESS) – BYD, leader globale nella mobilità elettrica e protagonista dell’innovazione sostenibile, prosegue il percorso di crescita e consolidamento sul mercato italiano rafforzando la propria struttura manageriale. In questa direzione si inseriscono, a partire dallo scorso 7 gennaio, le nomine di Filippo Savi a Sales Director e di Daniela Bertone a Fleet Key Account & Remarketing Director. Filippo Savi porta in BYD oltre vent’anni di esperienza manageriale costruiti all’interno del Gruppo Volkswagen, dove ha ricoperto fino a fine 2025 il ruolo di Sales Director per il Brand Volkswagen per il mercato Italia.

Nel corso della sua carriera ha lavorato in diverse aree quali vendite, post-vendita, network e digital business, assumendo incarichi di responsabilità sia a livello di Brand sia di Gruppo in contesti nazionali e internazionali. Vanta una significativa esperienza internazionale presso l’headquarter SEAT/CUPRA in Spagna ed ha partecipato a programmi di sviluppo manageriale globali che lo hanno portato tra Europa, Stati Uniti e Cina.

Daniela Bertone vanta oltre tredici anni di esperienza nel settore automotive e mobility, con una forte specializzazione nello sviluppo commerciale B2B, nel market entry e nella gestione di partnership strategiche. Prima di entrare in BYD, ha ricoperto il ruolo di Commercial Director Italy in Lynk & Co, con responsabilità su Fleet, Leasing/Noleggio e Remarketing, e sviluppo rete nazionale. Ha maturato una solida esperienza nella creazione e sviluppo di business greenfield, nella leadership di team multifunzionali e nel coordinamento con headquarter e stakeholder istituzionali, in contesti nazionali e internazionali. Filippo Savi e Daniela Bertone operano all’interno dell’organizzazione guidata da Alessandro Grosso, Country Manager di BYD & DENZA Italy.

foto: ufficio stampa BYD Italia

(ITALPRESS).