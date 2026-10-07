Economia

Ue, per Byrne ci vuole una tassa sugli extraprofitti energetici

Il contrasto alle rendite straordinarie del settore energetico come il possibile asse portante dell'agenda sociale dell'Unione

di Angelo Vitale - 7 Ottobre 2026

Thomas Byrne

Thomas Byrne sollecita a Strasburgo una tassa europea sugli extraprofitti energetici per compensare il caro bollette e tutelare le famiglie.

L’Ue spinge per la tassa sugli extraprofitti

L’intervento di oggi durante la sessione plenaria del Parlamento Europeo a Strasburgo segna un passaggio politico di primaria rilevanza per la governance economica dell’Unione. Nel corso di un acceso dibattito incentrato sui profitti eccezionali maturati dai giganti dell’energia, è emersa con forza la necessità di superare la frammentazione degli interventi nazionali, definendo un quadro fiscale coordinato a livello comunitario per imbrigliare la spirale inflazionistica che erode il potere d’acquisto delle famiglie europee.

A farsi interprete di questa svolta strategica la presidenza del Consiglio dell’Ue, rappresentata dal ministro irlandese agli Affari europei Thomas Byrne. Parlare nell’emiciclo a nome della presidenza dell’Unione ha conferito un peso formale all’appello.

La richiesta di una tassazione armonizzata sugli extraprofitti energetici non è più una provocazione di parte ma posizione ufficiale del Consiglio. Ed è ritenuta lo strumento indispensabile per trasferire risorse dal comparto energetico ai bilanci domestici in affanno.

Una presa di posizione nell’aula dell’Eurocamera che giunge in un momento di forte destabilizzazione, rendendo improcrastinabile un cambio di passo normativo.

Le radici della crisi

Per interpretare l’architettura della proposta europea, indispensabile risalire alla matrice delle spinte inflazionistiche. Le crisi geopolitiche globali, infatti, continuano a dimostrare come le interruzioni o le incertezze negli approvvigionamenti esteri si convertano istantaneamente in uno shock asimmetrico sui costi di produzione e sul benessere economico dei cittadini dell’Unione.

Le fibrillazioni continue in Medio Oriente hanno provocato una spinta rialzista prolungata sui mercati dei combustibili fossili. La catena di trasmissione macroeconomica si è rapidamente attivata.

Il rincaro della materia prima energetica si è ribaltato sui prezzi al dettaglio, alimentando l’inflazione generale e continuando ad alimentare il “caro bollette”.

Le famiglie europee hanno così subito una drastica riduzione del proprio reddito disponibile, accumulando perdite economiche nette a fronte – questa è la tesi – di profitti record registrati dalle società del settore petrolifero e gasiero.

Proprio la sproporzione tra la sofferenza dei bilanci familiari e l’accumulo di marginalità straordinarie nei bilanci delle multinazionali rende ormai ineludibile un intervento pubblico redistributivo.

La strategia Ue

La risposta della presidenza del Consiglio dell’Ue punta a riequilibrare un’asimmetria di mercato divenuta insostenibile. La strategia non mira unicamente a un prelievo fiscale punitivo, ma alla costruzione di un sistema integrato di tutela sociale per redistribuire la rendita energetica straordinaria verso le fasce vulnerabili del tessuto economico europeo.

Durante il suo formale indirizzo all’Eurocamera, il ministro Thomas Byrne ha illustrato la linea con parole di estrema nettezza.

“Visti i recenti sviluppi in Medio Oriente, i prezzi dei combustibili fossili che crescono a non finire e il costo della vita che è aumentato in modo significativo, è necessario mitigare le conseguenze negative per cittadini e bisogna tassare le società energetiche, per compensare le perdite delle famiglie”.

Una portata della linea europea successivamente ribadita nel chiarire la natura vincolante degli strumenti proposti.

“E’ necessario adottare misure di contenimento, come compensazioni e meccanismi di emergenza, e noi sappiamo che tassare gli extra profitti è una misura necessaria”.

Sotto l’aspetto procedurale, i “meccanismi di emergenza” e le “compensazioni” prefigurano un canale diretto di ristoro finanziario. Tassare gli extraprofitti consentirebbe agli Stati membri di incamerare risorse immediate senza gravare sul debito pubblico. Risorse da destinare a sconti strutturali sulle bollette, bonus sociali energetici e trasferimenti diretti ai nuclei familiari.

Un prelievo fiscale trasformato così in una leva di stabilizzazione macroeconomica in grado di neutralizzare gli shock sui consumi.

Una chiara linea di demarcazione per il futuro percorso legislativo dell’Unione Europea.

I prossimi passi

L’aver definito la tassazione sugli extraprofitti come una “misura necessaria” riflette una maturazione profonda dell’approccio regolatorio europeo. L’indicazione di un prelievo armonizzato individua nel livello comunitario l’unica dimensione d’azione efficace per evitare distorsioni della concorrenza nel mercato unico e per offrire garanzie di sistema contro le speculazioni di mercato.

In questo scenario, il contrasto alle rendite straordinarie del settore energetico si afferma come il possibile asse portante dell’agenda sociale dell’Unione. Una misura indispensabile per preservare la tenuta economica e la coesione sociale del continente fronte alle crisi globali.