Economia

Riscaldamenti accesi da oggi: ecco le date del calendario

Zona per Zona, tutto ciò che c'è da sapere in vista dell'autunno e dell'inverno

di Paolo Diacono - 15 Ottobre 2026

Da oggi, 15 ottobre, si possono iniziare a tenere i riscaldamenti accesi: ecco il calendario con tutte le scadenze, limiti e quanto c’è da sapere in vista dell’arrivo del freddo. Tutto è stato normato dalla legge nazionale che suddivide il territorio nazionale in sei zone, ciascuna legata a tempi e modalità di accensione prestabiliti. Si tratta di presidi che servono innanzitutto a razionalizzare i consumi, in un momento storico critico per quanto riguarda l’energia, dall’approvvigionamento fino ai costi come purtroppo abbiamo imparato a spese nostre.

Il calendario dei riscaldamenti

Il calendario dei riscaldamenti prevede riscaldamenti accesi per fasce orarie stabilite. In zona A, dal 1 dicembre al 15 marzo, per non più di sei ore al giorno. Per la zona B dal 1° dicembre al 31 marzo, non più di otto ore. In Zona C l’inizio slitta al 15 novembre, la fine è sempre fissata al 31 marzo per un massimo di dieci ore al giorno. In Zona D, invece, si parte il 1° novembre e si può proseguire a tenere i riscaldamenti accesi fino al 15 aprile per non più di dodici ore mentre in zona E il limite sale a 14 ore e le date vanno dal 15 ottobre al 15 aprile. Per quanto attiene, invece, alla Zona F non c’è alcuna limitazione né di data né giornaliera. L’orario previsto è tra le 5 e le 23, le ore di effettivo funzionamento possono anche essere non continuative.

Come si classificano le Zone

I criteri di classificazione dei territori in Zone, centrali per il calendario dei riscaldamenti, sono stati fissati dall’articolo due del Dpr 412 che risale ormai al 1993. Il computo si fa per gradi giorno. I Comuni con non più di 600 gradi giorno sono in zona A, quelli che superano i 3mila stanno in zona F. Si tratta di un metodo che, in effetti, serve a classificare città e territori in base alla mitezza del clima autunnale e invernale. In un certo senso, si procede a ritroso. Da Lampedusa a Cortina, dalla Zona A, dove ci sono le città delle isole della Sicilia, fino alla F che coinvolge perlopiù centri alpini.

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