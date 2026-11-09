Economia

Carburanti: fine dello sconto sulle accise e rialzi a catena

Il rincaro più marcato riguarda il gasolio, che amplifica il sorpasso rispetto alla benzina

di Giorgio Brescia - 9 Novembre 2026

La scadenza del taglio temporaneo sulle accise — pari a quattro centesimi al litro (4,9 Iva inclusa) — ha provocato un immediato riadeguamento: scatta il rialzo verso l’alto dei listini dei carburanti su tutta la rete nazionale.

Le rilevazioni

Secondo le consuete rilevazioni ed elaborazioni di Staffetta Quotidiana basate sui dati del ministero delle Imprese e del Made in Italy, il rincaro più marcato riguarda il gasolio, che amplifica il sorpasso rispetto alla benzina.

Se la verde in modalità self-service si attesta attorno ai due euro al litro, il diesel supera ampiamente tale soglia. Così registrando aumenti sia presso gli impianti dei grandi marchi sia nelle pompe indipendenti. Anche per gpl e metano si evidenziano rincari significativi.

L’adeguamento ha visto la reazione immediata dei principali gruppi petroliferi (tra cui Eni, IP e Q8), che hanno ritoccato i propri prezzi consigliati.

Le medie più elevate si continuano a registrare sulla rete autostradale. E confermano quanto l’aliquota fiscale incida in modo diretto sul prezzo finale per i consumatori.

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