Salute

Roma, Care for Running 2026: arrivano prevenzione e sport a Parco Schuster

Successo di partecipazione per l'evento promosso dalla Fondazione Artemisia ETS

di Ada Novembre - 12 Ottobre 2026

Parco Schuster a Roma è diventato il punto di riferimento per la promozione del benessere e della diagnosi precoce in occasione della Giornata Internazionale della Salute e del Benessere Psicofisico. Domenica 11 ottobre più di ottocento podisti e un numeroso pubblico di famiglie e cittadini hanno preso parte a Care for Running 2026, trasformando la mattina in un’occasione concreta per prendersi cura di sé e stare insieme.

In questo modo l’iniziativa ha unito l’attività sportiva alla tutela medica, ricordando la necessità di avvicinare la sanità al territorio. L’evento è stato organizzato da ASD Marconi Running & Sports con il supporto tecnico di ASD Bravetta Runners e Racechronoservice, mentre le prestazioni sanitarie sono state curate dalla Fondazione Artemisia ETS.

Il Villaggio della Salute porta gli screening medici in piazza

Elemento centrale dell’evento è stato il debutto del Villaggio della Salute della Fondazione Artemisia ETS, allestito all’interno dell’area verde capitolina come un vero e proprio polo medico multidisciplinare e gratuito. La struttura all’aperto ha garantito l’accesso immediato a dodici tipologie differenti di servizi sanitari, accogliendo persone di ogni fascia d’età per consulti specialistici, esami clinici di controllo e screening diagnostici.

L’offerta medica ha compreso l’esecuzione di elettrocardiogrammi, il monitoraggio dei valori glicemici, visite otorinolaringoiatriche ed esami dell’udito. I cittadini presenti hanno inoltre potuto usufruire di consulenze ortopediche, nutrizionali e fisioterapiche, affiancate dalle attività di prevenzione delle malattie infettive gestite da Villa Maraini con la Croce Rossa Italiana. I professionisti della salute e il personale sanitario impegnato hanno garantito assistenza continua e un ascolto attento, ricevendo il costante apprezzamento dei partecipanti. Infatti, la forte affluenza riscontrata durante l’intera mattinata ha confermato la crescente domanda di servizi di prevenzione ad accesso diretto sul territorio urbano.

Istituzioni e personalità dello spettacolo unite per la prevenzione

Infine, la manifestazione si è conclusa con la cerimonia ufficiale di premiazione degli atleti impegnati nella gara podistica. Sul palco sono salite personalità del mondo istituzionale e artistico che hanno voluto rimarcare il valore educativo dello sport abbinato alla tutela della salute.

Alla consegna dei trofei hanno partecipato la Vicepresidente della Regione Lazio, Roberta Angelilli, e la Presidente della Fondazione Artemisia ETS, Mariastella Giorlandino, insieme ad Albano Carrisi, Pino Insegno e Laura Freddi. La sinergia tra esponenti delle istituzioni e volti celebri dello spettacolo ha rafforzato il messaggio sull’importanza fondamentale dell’adozione quotidiana di stili di vita sani.

La riuscita di Care for Running 2026 dimostra come la collaborazione tra sport, sanità integrata e comunità locale rappresenti un modello efficace per diffondere la cultura della diagnosi precoce, trasformando questa giornata in un beneficio diretto per i cittadini.

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