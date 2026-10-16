Economia

Caro carburanti, dalla Calabria la protesta dei Tir: 15 presidi fino al 20 ottobre

I camion da ore si sono posizionati ai lati della strada, non creando dei blocchi, ma causando danni alla circolazione

di Paolo Stefani - 16 Ottobre 2026

È scattata stamattina in Calabria la protesta degli autotrasportatori contro il caro carburanti. La mobilitazione, proclamata da Fedralog (Federazione regionale della logistica) proseguirà fino al 20 ottobre e coinvolge diversi punti strategici della viabilità calabrese.

I camion da ore si stanno posizionando ai lati delle strade, senza attuare veri e propri blocchi, sotto il controllo delle forze dell’ordine. La presenza dei mezzi pesanti, tuttavia, provoca disagi alla circolazione a causa del restringimento della carreggiata.

Sono circa quindici i presidi individuati nella regione. Tra le aree interessate figurano la zona dell’aeroporto di Lamezia Terme, il porto di Gioia Tauro e il Cosentino, in prossimità degli svincoli dell’autostrada A2. La protesta si aggiunge alle mobilitazioni degli agricoltori, già in corso da diversi giorni.

Caro carburanti, la protesta parte dalla Calabria. Conftrasporto: “Il governo convochi subito le associazioni”

Pasquale Russo, presidente di Conftrasporto, ha chiesto al governo una convocazione urgente delle associazioni dell’autotrasporto per affrontare il problema dei costi del carburante e le difficoltà del settore. “Chiediamo al governo una urgente convocazione ad horas delle associazioni d’autotrasporto, altrimenti dovremo ricorrere alla valutazione di un fermo nazionale e si bloccherà il Paese”, ha dichiarato Russo, intervenendo sulle proteste che stanno interessando il Mezzogiorno.

Carburanti, emergenza tra Puglia e Calabria e in tutto il Sud Italia

Le difficoltà non riguardano soltanto la circolazione in Calabria. In Puglia le agitazioni degli autotrasportatori sono in corso da giorni, mentre in Sicilia sono previste ulteriori iniziative nei prossimi giorni. Intanto, in Basilicata cresce la preoccupazione per le scorte di carburante, con segnalazioni di distributori in difficoltà e lunghe code per il rifornimento.

La crisi della distribuzione, aggravata anche dalle ripercussioni dello sciopero nella raffineria di Taranto, sta interessando diverse aree del Sud. Nel Foggiano numerosi distributori avrebbero esaurito le scorte, mentre nel Cosentino molte stazioni di servizio sarebbero rimaste senza benzina e diesel, con conseguenze sulla mobilità urbana.

Problemi vengono segnalati anche nel Catanzarese, dove diverse pompe avrebbero terminato le disponibilità. La situazione resta legata all’evoluzione delle proteste e alla capacità di ripristinare regolarmente i rifornimenti, mentre gli autotrasportatori chiedono interventi urgenti per contenere l’impatto del caro carburanti sui costi di trasporto.

Leggi tutte le notizie di Economia