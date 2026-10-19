Cronaca

Caro carburanti: la protesta blocca le autostrade del Sud

La circolazione registra gravissimi rallentamenti ed erogazioni a singhiozzo lungo la A1 e la A30. Le situazioni più complesse si riscontrano tra i caselli di Napoli Nord, Caserta Nord e Caserta Sud

di Dave Hill Cirio - 19 Ottobre 2026

La protesta di autotrasportatori e agricoltori

Caro carburante, la protesta dei tir e degli agricoltori blocca il Sud: caos autostrade in Campania e presidi ad oltranza in Calabria.

La protesta

Non si placa l’ondata di malcontento che sta paralizzando la rete viaria e la logistica del Mezzogiorno. Gli autotrasportatori e i lavoratori del comparto agricolo sono nuovamente scesi in strada. La protesta, contro l’impennata del prezzo dei carburanti e il costante aumento dei costi di produzione, che rischiano di mettere in ginocchio centinaia di aziende.

Campania: blocchi e traffico in tilt tra A1 e A30

In Campania la mobilitazione dei tir è scattata intorno alla mezzanotte a partire dallo snodo di Caianello, estendendosi rapidamente ai principali assi autostradali della regione.

I punti critici

La circolazione registra gravissimi rallentamenti ed erogazioni a singhiozzo lungo la A1 e la A30. Le situazioni più complesse si riscontrano tra i caselli di Napoli Nord, Caserta Nord e Caserta Sud, dove la carreggiata è stata direttamente occupata dai mezzi pesanti.

Alle 3 circa, sulla A1 Milano-Napoli è stato temporaneamente chiuso il nodo con la A30 Caserta-Salerno per chi proviene da Napoli, a causa della protesta degli autotrasportatori.

Attualmente, per lo stesso motivo, si registrano 2 chilometri di coda nel tratto compreso tra Villa Literno-Pomigliano e la barriera di Napoli Nord verso Roma e 2 chilometri di coda nel tratto compreso tra la barriera di Napoli Nord e Caserta Nord verso Roma.

Code di 3 chilometri anche sull’A30 Caserta-Salerno, nel tratto compreso tra Maddaloni e il Bivio con la A1 verso Caserta. Sul posto sono presenti pattuglie della Polizia stradale e il personale del 6° Tronco di Cassino di Autostrade per l’Italia.

Agli utenti in viaggio da Napoli e diretti verso Salerno, si consiglia di percorrere la A16 Napoli-Canosa verso Bari e proseguire sulla A30 verso Salerno. A quelli in viaggio in A1, provenienti da Napoli e diretti verso Roma, si consiglia di uscire a Caserta Sud. Poi, seguire le indicazioni per Maddaloni, proseguire sulla SS700 in direzione Capua/Santa Maria Capua Vetere. Infine, rientrare in A1 alla stazione di Santa Maria Capua Vetere.

Infine, per gli automobilisti in viaggio in A16, provenienti da Bari e diretti verso Roma, si consiglia di uscire alla stazione di Benevento, percorrere la SS 372 Telesina e rientrare in A1 alla stazione di Caianello.

Impatto sull’Agro Nocerino e il Salernitano

Disagi diffusi e lunghe code si segnalano anche negli snodi di Palma Campania, Sarno e nel tratto compreso tra Nocera e Pagani, condizionando pesantemente la viabilità ordinaria ed extraurbana.

Calabria: protesta ad oltranza in attesa del tavolo con Salvini

In Calabria la tensione resta altissima. L’annuncio di un vertice fissato per martedì prossimo con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, non è bastato a congelare i blocchi.

I rappresentanti regionali di Fedralog e delle altre sigle promotrici hanno confermato che la protesta proseguirà ad oltranza fino all’ottenimento di garanzie immediate e risposte strutturali.

Nel frattempo, le associazioni hanno annunciato l’invio di una delegazione di manifestanti a Roma per portare le istanze del settore direttamente al tavolo con il governo e pretendere interventi volti a contenere le perdite economiche delle imprese di trasporto e agricole.