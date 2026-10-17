Esteri

Violenze alle proteste contro il carovita a Parigi: circa 300 arresti

Le piazze in Francia ora si mobilitano contro il carovita: a Parigi è già caos, scontri pure a Lione.

di Paolo Diacono - 17 Ottobre 2026

Le piazze in Francia ora si mobilitano contro il carovita: a Parigi è già caos, scontri pure a Lione. I disordini sono legati ai cortei non autorizzati che si sono affiancati alle proteste già annunciate. Nella capitale, pronti via, si è già arrivati a circa 300 arresti mentre a Lione, in place Bellecour, il chiosco per le informazioni turistiche è stato letteralmente devastato mentre, tutto attorno, piovevano fumogeni. Il Paese è in preda a quelli che Jordan Bardella, esponente del Rassemblement National, ha già bollato come “professionisti dei disordini”.

Carovita, 133 arresti a Parigi

Prima ancora che partisse il corteo contro il carovita, a Parigi si son registrate tensioni tra un gruppo folto di manifestanti e le forze dell’ordine. Come riporta Le Figaro, diversi esponenti dell’estrema sinistra locale hanno iniziato ad attaccare frontalmente i poliziotti. Che, in mattinata, avevano già provveduto a ben 1046 controlli. Dalle 13, un’ora e mezza prima della partenza annunciata del corteo, sono cominciate le tensioni. Che presto si son trasformate in veri e propri scontri di piazza. Alle 14 erano state già arrestate ben trecento persone (per ora) con l’accusa, per lo più di “assembramenti finalizzati a commettere atti di violenza o danneggiamenti, nonché per violenze nei confronti di pubblici ufficiali”.

Fumo a place Bellecour a Lione

Tensioni e violenze pure a Lione, nella centralissima Place Bellecour. Dove alcuni manifestanti vestiti di nero e col volto coperto hanno iniziato a lanciare fumogeni nell’area della piazza dove si stavano radunando coloro che avrebbero poi preso parte alle proteste. Il bilancio è ancora approssimativo. Le forze dell’ordine hanno dovuto intervenire e sarebbe stato letteralmente devastato il chiosco delle informazioni turistiche della città. Le proteste contro il carovita, in tutta la Francia, si sono già rivelate l’ennesima occasione per indulgere alla violenza da parte di frange estremiste ben note al dibattito politico.

Assalto al Municipio a Lille

Non solo Parigi né Lione, il corteo contro il carovita s’è rivelata occasione propizia per attaccare frontalmente le istituzioni anche a Lille. Dove i black bloc hanno fatto irruzione all’interno della sede del Municipio. Hanno fracassato le porte a vetri, hanno devastato i locali e poi sono fuggiti. Anche a Lille, come a Parigi e Lione, i facinorosi hanno “affiancato” le manifestazioni contro i prezzi e stanno mettendo a soqquadro la città. Gli agenti sono intervenuti al Municipio e si sono assicurati, come riporta l’Afp, che nessun manifestante fosse rimasto all’interno della sede istituzionale.

Non solo Parigi né Lione, il corteo contro il carovita s’è rivelata occasione propizia per attaccare frontalmente le istituzioni anche a Lille. Dove i black bloc hanno fatto irruzione all’interno della sede del Municipio. Hanno fracassato le porte a vetri, hanno devastato i locali e poi sono fuggiti. Anche a Lille, come a Parigi e Lione, i facinorosi hanno “affiancato” le manifestazioni contro i prezzi e stanno mettendo a soqquadro la città. Gli agenti sono intervenuti al Municipio e si sono assicurati, come riporta l’Afp, che nessun manifestante fosse rimasto all’interno della sede istituzionale.

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