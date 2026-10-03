“Celestial” è il nuovo lavoro di Arturo Stàlteri

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Un viaggio tra Rino Gaetano, Paolo Conte e Tolkien

di Askanews - 3 Ottobre 2026

Roma, 3 ott. (askanews) – Un viaggio tra musica, letteratura e memoria. *Celestial* è il nuovo lavoro del Maestro *Arturo Stàlteri*: Undici brani per pianoforte e basso elettrico, tra suggestioni legate a *Il Signore degli Anelli*, *Orizzonte perduto* e ai grandi della musica italiana come Paolo Conte, Adriano Celentano e Peppino di Capri . Un progetto che arriva per Stalteri in un momento particolare: * Sono cinquant’anni dall’uscita di *Mio fratello è figlio unico*. Lavorai con Rino Gaetano anche a *Il cielo è sempre più blu* e *Aida*. Ricordo il divertimento, la sua grande energia e quella fantasia debordante che lo portava a inventare continuamente cose nuove .

*Celestial* nasce anche dal desiderio di trovare nella musica uno spazio lontano dalla complessità del presente: * Quando suono questi brani mi sento un po’ disintossicato dai mali di oggi, dal periodo molto cupo che stiamo vivendo *.

*Celestial esce oggi, 3 ottobre*, per Saifam, in vinile celeste, CD e digitale. Stalteri lo presenterà in diverse città italiane: primi appuntamenti *il 4 ottobre a Spoleto, a Casa Menotti, e il 9 ottobre a Viterbo, al Teatro San Leonardo*. Seguiranno Roma, Bologna, Milano, Firenze, Mestre e Brindisi.