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Cenere dell’Etna su Catania: aeroporto chiuso e voli sospesi fino alle 10

La ripresa delle operazioni dipenderà dall’evoluzione dell’emissione di cenere dell’Etna, dalla sua dispersione in atmosfera e dalla direzione dei venti in quota

di Lino Sasso - 15 Settembre 2026

La cenere dell’Etna torna a fermare l’aeroporto di Catania che resterà chiuso fino alle 10 di oggi. A causa dell’attività del vulcano e della direzione dei venti, è stato infatti disposto il prolungamento della chiusura di parte dello spazio aereo decisio già ieri. Di conseguenza si è avuta la sospensione dei voli sia in arrivo e che in partenza dallo scalo siciliano. A comunicarlo è la Sac, società che gestisce l’aeroporto. Il fatto che sia stato indicato un’orario indicato per la riapertura, tuttavia, non garatisce che l’aeroporto riaprirà automaticamente alle 10. La ripresa delle operazioni dipenderà dall’evoluzione dell’emissione di cenere dell’Etna, dalla sua dispersione in atmosfera e dalla direzione dei venti in quota. Saranno quindi le condizioni dello spazio aereo nelle prossime ore a decretare e le successive disposizioni delle autorità competenti.

L’Etna torna a condizionare i voli su Catania

Ad ogni modo, anche in caso di ripresa delle operazioni dopo le 10, la sospensione potrebbe determinare ritardi, cancellazioni e modifiche alla programmazione dei voli. E non è certo la prima volta che l’attività dell’Etna crea pesanti ripercussioni sul traffico aereo siciliano. Appena un mese fa lo scalo di Catania era rimasto a lungo chiuso a causa della cenere vulcanica. Sospensioni, ritardi e cancellazioni hanno coinvolto migliaia di viaggiatori proprio nel periodo di maggiore afflusso turistico. Una situazione che ha scatenato anche reazioni politiche. In particolari quelle di quanti vorrebbero trasferire altrove l’aeroporto. Ma anche chi vede nella realizzazione del Ponte sullo Stretto un modo per aggirare almeno in parte il probelma. Nell’immediato però, l’attesa è tutta per la ripresa della regolare attività dello scalo, con i viaggiatori che aspettano di capire se oggi sarà la volta buona per riusicre a partire o meno.