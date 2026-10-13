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Champions League, notte di riscatto per Inter e Napoli

Inter e Napoli a caccia dei tre punti stasera in Champions League per riscattare le sconfitte all'esordio e rilanciarsi nei rispettivi gironi

di Gianluca Pascutti - 13 Ottobre 2026

@ANSAfoto

La grande magia della Champions League torna ad accendere i riflettori nella serata di oggi. Alle ore 21:00 scendono in campo le due compagini italiane impegnate in questa tornata europea, pronte a dare battaglia per conquistare il primo successo nella competizione, Inter-Club Brugge nella splendida cornice di San Siro e Villarreal-Napoli in terra spagnola. Dopo un avvio in Champions in salita, per entrambe le formazioni il verdetto del campo diventa fondamentale per non scompaginare i piani di qualificazione.

Il momento di forma

Sia la compagine nerazzurra sia i partenopei si presentano a questo appuntamento europeo sulle ali dell’entusiasmo. Nel corso dell’ultimo turno di Serie A, infatti, sono arrivati due successi perentori che hanno restituito morale, certezze e fluidità di manovra. La formazione guidata da Cristian Chivu ha liquidato la pratica emiliana con un netto 3-0, mettendo in mostra una solidità difensiva invidiabile e una manovra offensiva rapida e letale. Stesso identico punteggio per la squadra di Allegri, che si è imposta con un rotondo 3-0 ai danni del Frosinone, evidenziando la consueta pragmaticità e cinismo tattico firmati da un grande De Bruyne. Risultati che testimoniano l’ottimo stato di salute atletico e mentale dei due club italiani, desiderosi di trasferire questa brillantezza anche nel panorama internazionale.

Il riscatto europeo dopo un esordio amaro

Se in campionato il cammino prosegue a gonfie vele, la prima giornata della fase a gironi di Champions League ha lasciato un pizzico di amaro in bocca. Entrambe le compagini sono infatti reduci da una sconfitta all’esordio, maturate al termine di sfide estremamente tirate. La squadra di Chivu ha visto sfuggire il risultato positivo, capitolando di misura per 2-1 nella difficile trasferta contro il Real Madrid, al margine di una prestazione coraggiosa e ricca di spunti. Il Napoli, dal canto suo, ha dovuto cedere il passo tra le mura amiche dello Stadio Maradona al cospetto di un cinico Arsenal, vittorioso per 0-1.

Club Brugge e Villarreal da non sottovalutare

Proprio alla luce di questi passi falsi iniziali, la serata odierna rappresenta uno snodo cruciale. Sulla carta, gli impegni contro Club Brugge e Villarreal si preannunciano decisamente più abbordabili rispetto alle corazzate affrontate nel primo turno. Tuttavia, la storia della coppa dalle grandi orecchie insegna che nessuna partita va presa sottogamba, il livello competitivo è altissimo e le insidie sono sempre dietro l’angolo, il Bodø insegna.

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