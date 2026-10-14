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Notte da incubo in Champions, Inter e Napoli crollano di nuovo

Un martedì da dimenticare per il calcio italiano, Chivu ed Allegri incassano due sonore sconfitte che fanno riflettere

di Gianluca Pascutti - 14 Ottobre 2026

La seconda giornata della fase campionato di Champions League si trasforma in un vero e proprio incubo per i club italiani. Le aspettative della vigilia sono state spazzate via da novanta minuti amari e ricchi di colpi di scena. Nessuno poteva immaginare un avvio nella blasonata coppa europea così disastroso per due delle principali forze del nostro campionato. Il campo ha emesso verdetti inappellabili e le sconfitte subite riaprono interrogativi profondi sullo stato di forma delle nostre rappresentanti.

Il clamoroso scivolone interno dei nerazzurri

A San Siro va in scena una sfida pazzesca e dalle mille emozioni. L’Inter cede il passo ad un Club Brugge cinico ed affamato che si impone con un incredibile 3 – 4. La difesa di casa mostra crepe inaspettate soffrendo maledettamente le ripartenze degli ospiti. La tripletta di uno scatenato Nicolò Tresoldi stende la formazione milanese. Ai nerazzurri non bastano la doppietta d’orgoglio firmata da Lautaro Martínez e la rete finale nel recupero siglata da Bonny. La rimonta si ferma sul più bello lasciando tanta amarezza.

Il crollo degli azzurri in terra spagnola

Non va affatto meglio al Napoli impegnato nella insidiosa trasferta contro il Villarreal. Gli azzurri incassano un amaro 3 – 1 sul campo del Sottomarino Giallo. I padroni di casa mettono subito sotto complicandosi la serata a metà del primo tempo subendo il gol a firma Rrahmani, rischiando subito dopo il raddoppio salvati solo dal legno colpito di testa da Hojlund. La squadra di Allegri si spegne inspiegabilmente e subire la pressione e le giocate vincenti di Mikautadze e Mouriño che indirizzano irrimediabilmente la contesa nell’arco di appena quattro minuti. Nel finale la rete di Oluwaseyi chiude definitivamente ogni discorso. La reazione partenopea appare troppo timida e confusa per impensierire una difesa ben organizzata.

Classifica da brividi e qualificazioni a rischio

I risultati emersi da questo turno lanciano un segnale d’allarme da non sottovalutare. Inter e Napoli restano drammaticamente bloccate a quota zero punti nella classifica di Champions League. La strada verso la qualificazione si fa subito in salita e senza alcun margine di errore. I prossimi appuntamenti diventeranno decisivi per evitare una clamorosa eliminazione prematura.

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