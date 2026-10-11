Gravi indizi di reato

GRAVI INDIZI DI REATO – Charles Manson la mente dietro la strage che ha sconvolto l’America

di Francesca Petrosillo - 11 Ottobre 2026

Charles Manson è diventato uno dei criminali più conosciuti della storia americana, nonostante non abbia materialmente partecipato agli omicidi che hanno reso il suo nome tristemente famoso. Nato a Cincinnati, in Ohio, il 12 novembre 1934, ha trascorso un’infanzia difficile e instabile. Sua madre Kathleen Maddox aveva appena 15 anni quando lo ha avuto e, durante gli anni della sua detenzione, Charles è stato affidato prima ad alcuni vicini e poi agli zii. Ancora giovanissimo ha iniziato a commettere furti e rapine ed è entrato e uscito più volte da riformatori e istituti di correzione.

A sedici anni ha commesso il suo primo reato federale, dopo aver attraversato il confine di uno Stato con un’auto rubata. Da quel momento ha trascorso lunghi periodi dietro le sbarre. Durante una delle detenzioni si è avvicinato all’esoterismo, alla Scientology e all’ipnotismo, ma soprattutto ha imparato a suonare la chitarra e ha iniziato a comporre canzoni.

Qual è la storia di Charles Manson

Quando è tornato libero nel 1967, Manson ha cercato di costruirsi una carriera musicale. Si è trasferito a San Francisco e, nel pieno della cultura hippie, ha raccolto intorno a sé numerosi giovani, soprattutto ragazze, affascinati dal suo carisma e dalle sue capacità persuasive. È nata così quella che è diventata famosa come la “Manson Family”. Il gruppo ha viaggiato per gli Stati Uniti e si è poi stabilito nelle zone isolate intorno a Los Angeles, fino allo Spahn Ranch. La comunità è arrivata a contare decine di persone e alcuni seguaci hanno iniziato a considerare Manson una sorta di guida religiosa.

Nel 1969 la storia della Family ha preso una piega sanguinosa. Il 9 agosto Manson ha pianificato e ordinato un’incursione nella villa di Cielo Drive, a Los Angeles. Nella casa vivevano il regista Roman Polanski e sua moglie Sharon Tate, attrice di 26 anni incinta di otto mesi. Polanski quella notte era assente. Charles “Tex” Watson, Susan Atkins, Patricia Krenwinkel e Linda Kasabian hanno raggiunto la proprietà. Steven Parent, Jay Sebring, Wojciech Frykowski, Abigail Folger e Sharon Tate sono stati uccisi. Il giorno successivo alcuni membri della Family hanno assassinato anche Leno e Rosemary LaBianca.

Le indagini

Le indagini hanno progressivamente condotto gli investigatori verso il gruppo. Il processo contro Manson è iniziato nel 1970 e nel marzo 1971 si è concluso con la condanna a morte. Quando la California ha abolito la pena capitale nel 1972, la sentenza è stata trasformata in ergastolo. Manson ha trascorso il resto della sua vita in carcere, mentre le sue richieste di libertà vigilata sono state respinte. È morto il 19 novembre 2017, a 83 anni, dopo essere diventato il simbolo oscuro di uno dei casi di cronaca nera più sconvolgenti degli Stati Uniti.

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