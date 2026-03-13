Ciclismo, Valgren vince a Mombaroccio

Askanews Top News

di Askanews - 13 Marzo 2026

Roma, 13 mar. (askanews) – Il danese Michael Valgren (EF Education-EasyPost) ha vinto la quinta tappa della Tirreno-Adriatico da Marotta Mondolfo a Mombaroccio (184 km). Un successo speciale per il 34enne danese, che torna a festeggiare a distanza di cinque anni dopo una giornata in fuga sui muri marchigiani. Dopo aver attaccato e staccato Alaphilippe, Valgren ha chiuso una tappa decisa sull’ultimo passaggio a Santuario Beato Sante davanti a Isaac Del Toro e Matteo Jorgenson. A seguire Johannessen, Giulio Ciccone e poi Giulio Pellizzari, che perde la maglia azzurra tornata al leader Del Toro con un vantaggio di 23 secondi. Sarà decisiva la tappa di sabato da San Severino Marche a Camerino, casa proprio di Pellizzari.