Esteri

Cina, la produzione industriale cresce

Nonostante la corsa, un quadro economico a due velocità

di Daniel Walker - 19 Ottobre 2026

Cina, la produzione industriale cresce del 5,3% nei primi nove mesi del 2026. La situazione nel Paese del Dragone.

L’industria manifatturiera cinese rialza la testa

Il dato conferma una solida traiettoria di ripresa nei primi tre trimestri del 2026. Secondo i dati forniti dall’Ufficio Nazionale di Statistica, la produzione industriale a valore aggiunto è aumentata del 5,3% su base annua nel periodo tra gennaio e settembre.

I dati macroeconomici complessivi indicano che il Pil del Dragone si è attestato al +4,6% nei primi nove mesi dell’anno, ponendo Pechino in linea con i propri target annuali.

Perché la produzione industriale accelera?

I motori trainanti della crescita industriale cinese risiedono nella convergenza di fattori strutturali e politiche d’impulso statale.

Export di alta tecnologia e Ai

La manifattura avanzata continua a registrare performance positive, sostenuta dalle esportazioni di componentistica high-tech, microchip e beni legati all’intelligenza artificiale verso le catene di fornitura globali.

Incentivi e stimoli fiscali

I recenti interventi di allentamento monetario e i sussidi governativi per l’ammodernamento degli impianti industriali hanno rilanciato la produzione. A settembre, l’output industriale mensile ha accelerato al +5,5%.

Le ombre sulla ripresa: consumo interno e settore immobiliare

Nonostante la corsa dell’industria manifatturiera, gli economisti invitano alla cautela a causa di un quadro economico a due velocità.

Crisi del real estate

La persistente debolezza del settore immobiliare continua a frenare gli investimenti privati ed edilizi.

Consumi interni fiacchi

La domanda delle famiglie stenta a decollare al medesimo ritmo della produzione. E costringe Pechino a fare forte affidamento sulla domanda estera e sulle esportazioni per mantenere il ritmo di crescita.