Esteri

Cina, la regione autonoma del Guangxi sott’acqua dopo un violento nubifragio

Un incredibile diluvio ha sommerso intere città In poche ore, le squadre d'emergenza lavorano senza sosta

di Gianluca Pascutti - 9 Ottobre 2026

@ANSAfoto

La regione autonoma del Guangxi affronta un evento meteorologico privo di precedenti. Una quantità imponente di acqua ha sommerso Qinzhou, trasformando arterie stradali e quartieri residenziali in vere arterie fluviali. Le immagini descrivono uno scenario critico, caratterizzato da strade sommerse e quartieri completamente isolati.

Il record straordinario delle precipitazioni

I sistemi meteorologici locali hanno registrato numeri mai visti prima. L’accumulo idrico ha superato rapidamente le capacità del terreno, scaricando quantitativi enormi di pioggia in un lasso di tempo ridottissimo. Le stazioni di rilevamento hanno misurato picchi superiori ai centoquaranta millimetri in un’ora. Questo volume eccezionale ha saturato la rete idrica in pochi minuti.

L’emergenza urbana e i soccorsi strategici

I quartieri situati nelle zone altimetriche più basse hanno subito i danni maggiori. L’acqua ha raggiunto rapidamente i primi piani degli edifici, intrappolando centinaia di famiglie all’interno delle proprie abitazioni. I servizi di soccorso sono intervenuti tempestivamente impiegando gommoni per raggiungere le aree rimaste isolate. Le squadre d’emergenza lavorano senza sosta per garantire l’evacuazione della popolazione esposta.

Drenaggi in crisi

L’evento ha messo a dura prova le moderne infrastrutture concepite per contenere anche le alluvioni. Il modello urbanistico delle città spugna affronta una sfida complessa di fronte a fenomeni atmosferici così violenti. Le autorità locali mantengono attivo il livello massimo di allerta per monitorare i bacini idrografici limitrofi. La priorità assoluta rimane la messa in sicurezza dei cittadini e il ripristino dei servizi essenziali.

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